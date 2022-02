¡Escandaloso cruce! Toti Pasman explotó por una burla del Chavo Fucks y lo destrozó: "Me decepcionaste, sos un…"

Un terrible cruce entre dos reconocidos periodistas encendió una fuerte polémica. Toti Pasman explotó con el Chavo Fucks luego de que el panelista de ESPN F90 apuntara contra el conductor de La Red por haber pedido de rodillas que Ángel Di María no jugara más en la Selección argentina antes de la Copa América.

"Somos tan especiales que la fecha anterior a la final (de la Copa América) se arrodillaron pidiendo que Di María no jugara (por Pasman) y un relator (por Rodolfo De Paoli) dijo 'basta de Di María' y ahora lo sacamos en andas todos los partidos. Un año sin estar estuvo y ahora lo pasean en autobomba, cosa que me alegra porque lo merece", expresó Fucks, refiriéndose a un episodio de Pasman en El Show del Fútbol.

En esa oportunidad, antes de la Copa América, Pasman se puso literalmente de rodillas y expresó: "Como hincha de la Selección le pido a Scaloni que no lo ponga más de titular a Di María. Qué hemos hecho los hinchas de la Selección para ver 13 años seguidos a Di María como titular. No lo pongas más, no lo querías, lo llamaste porque lo quiere Messi".

Pero claro, los dichos del panelista de ESPN llegaron a oídos de Pasman, quien se despachó con durísimos términos contra su colega y, a partir de ahora, examigo. "Llegando a los 50 años, y casi 30 como periodista, ya la verdad que algunos tipos se hagan los amigos y después me maten en la televisión, no me lo banco. Y como no es la primera vez que pasa, me harté", dijo.

Y siguió: "Me llegó, 'che tal te está matando, te liquidó'. Y como no es la primera vez que lo hace, y después me manda mensajes haciéndose el amigo... Chavo, hoy me demostraste que sos un falso, un falluto, sos de esa clase de tipos que no valen la pena, de esos que te dan un abrazo y después te clavan un puñal por la espalda. Dejé pasar una, dos y hoy me harté".

"Fui a buscar el video cuando se burló diciendo que había un periodista que se ponía de rodillas en el día antes de la final. No fue el día anterior, fue en los partidos de Eliminatorias antes de arrancar la Copa América. Me hago cargo, lo dije, lo acepto y uno tiene que aprender de los errores y esa vez me equivoqué, el tipo (Di María) me demostró que me equivoqué", agregó.

En la misma línea, continuó: "Ahora, que vos te hagas el amigo, que me mandes mensajitos... Otro día nos reíamos de los 'chupa Gallardo' y hoy revisando los WhatsApp de mi examigo Chavo Fucks, me encontré que deliraba a un compañero suyo de ESPN. ¡Qué queda para mí, si se ríe de uno de sus compañeros! A mí me va a liquidar cada vez que pueda".

"Me decepcionaste. Ya me lo había anticipado Martín Liberman, hace mucho tiempo me dijo 'tené cuidado con el Chavo que es un falso', pero a mí me gusta dar oportunidades y se la di, y la verdad que tenías razón, Martín. Yo no te ataco, pero si me atacás, me defiendo. Si te metés conmigo respondo, salto. Ya no me como ni media, a esta altura del partido no me voy a callar", siguió sin filtro.

Para terminar, aconsejó a un par de compañeros: "Tené cuidado, Tali (Damián Iribarren), tené cuidado, (Gustavo) Yarroch, vos que también laburás en ESPN y son tipos que quiero. Me siento decepcionado por un tipo que pensé que me escribía con sinceridad. A mi los falsos no me van, los fallutos no me gustan y doy nombre y apellido". Durísimo. ¿Habrá respuesta del Chavo Fucks?