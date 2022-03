Marcelo Bielsa ya tiene reemplazante en el Leeds

El entrenador estadounidense Jesse Marsch, de 48 años, fue nombrado oficialmente hoy como el reemplazante de Marcelo Bielsa, cesnteado ayer por Leeds United, para continuar compitiendo con el objetivo de permanecer en la Premier League inglesa, en la que se encuentra a dos puntos de la zona de descenso.



El club inglés hizo la presentación de Marsch mediante un extenso comunicado en el que no menciona a su antecesor, aunque Bielsa fue muy exaltado en su despedida.



"Leeds United puede anunciar hoy el nombramiento de Jesse Marsch como nuevo entrenador en jefe del club, pendiente de autorización internacional. El entrenador de 48 años firmó un contrato en Elland Road hasta junio de 2025 y su primer juego a cargo será el sábado en Leicester City, por la Premier League", dice el primer tramo del texto.

"Marsch, ex mediocampista internacional de Estados Unidos, jugó anteriormente para D.C. United, Chicago Fire y Chivas USA en la Major League Soccer (MLS). Después de su retiro se convirtió en asistente de la selección nacional estadounidense, antes de ser nombrado como el primer entrenador en jefe de Montreal Impact, también de la MLS, en 2012", continúa el escrito.



"Tres años más tarde fue nombrado jefe de los New York Red Bulls y los llevó al MLS Supporters' Shield (campeonato) y también fue nombrado Entrenador del Año de la MLS 2015. En 2018, dejó a los New York Red Bulls como el entrenador con más victorias en la historia del club y se unió al RB Leipzig, de la Bundesliga alemana, como asistente de Ralf Rangnick", prosiguió la descripción..



"Antes de la temporada 2019/20 fue nombrado entrenador en jefe del club hermano Red Bull Salzburg y tuvo un gran éxito, ganando la Bundesliga y la Copa de Austria en temporadas consecutivas. Esto lo llevó a regresar al RB Leipzig como entrenador en jefe el verano pasado, que fue su puesto más reciente antes de separarse en diciembre", completó la presentación descriptiva Leeds United, el centenario (102.años) club inglés.