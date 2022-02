Los momentos más recordados de la era Bielsa en el Leeds

Este sábado el Leeds United cayó por 4-0 ante el Tottenham en condición de local. Con esa dura derrota en el Elland Road, la Comisión Directiva del elenco inglés decidió remover de su cargo a Marcelo Bielsa, quien dejó de ser el director técnico del primer equipo. Producto cinco triunfos, ocho empates y trece derrotas, el equipo se ubica en la décimo sexta posición, a tan solo dos unidades de la zona de descenso.

Leeds United confirma que Marcelo Bielsa ha dejado de ser el entrenador del club. pic.twitter.com/rHyrotAj6a — Leeds United Español (@LUFCes) February 27, 2022

Tres años y medio pasaron desde que el rosarino estampara su firma con el Leeds. Además de lograr al ascenso tras 16 años, el Loco vivió importantes momentos, que causaron una gran identificación con los fanáticos, que lo consideran uno de los grandes ídolos de su historia.

Ascenso a la Premier League:

El final de aquella temporada 2018-2019 significó una gran frustración para el Leeds, que dejó escapar la chance del ascenso directo después de liderar provisoriamente durante buena parte de la campaña. El equipo de Elland Road no pudo sumar victorias en las últimas cuatro jornadas de la fase regular y en las semifinales por el segundo ascenso fue eliminado por el Derby County, lo que se tomó como un desquite por el espionaje de principios de 2019.

La revancha llegó en la temporada siguiente, el 17 de julio de 2020, cuando el equipo aseguró su vuelta a la Premier League tras 16 años al registrarse la derrota del escolta West Bromwich Albion ante Huddersfield (2-1) en la 45ta. y penúltima fecha del torneo de segunda división. El equipo se consagró campeón con 93 puntos (10 de ventaja), producto de una campaña de 28 victorias, 9 empates y 9 derrotas en 46 fechas, con 77 goles a favor y 35 en contra.

Espionaje:

En enero de 2019, durante plena disputa del Champioship de segunda división, Bielsa instruyó a un colaborador para espiar la práctica del Derby County. El intruso fue descubierto en el entrenamiento del rival y el DT Frank Lampard paró la sesión hasta su expulsión del lugar.

La actitud generó un fuerte repudio en el fútbol inglés, en especial del entrenador damnificado: "Debería revisar esa costumbre porque está mal. No me importa si es cultural. Si tengo posibilidades de viajar más adelante en mi carrera, entonces trataré de descubrir cuál es la manera de actuar en el país que me toque y la respetaré. Creo que esa es una manera correcta de actuar, no sólo en el fútbol, sino en la vida".

Bielsa se hizo cargo del error, que lo tuvo como máximo responsable y se comprometió ante la Liga a facilitar toda la información para resolver el caso. El caso se resolvió con una multa de 250.000 dólares.

Fair play:

Tres meses después de aquel episodio, el Loco dio una soberbia demostración de su integridad deportiva al ordenar a sus jugadores que le concediera el empate al Aston Villa luego que su equipo abriera el marcador con un rival tirado en el piso.

A los 30 minutos del segundo tiempo, Mateusz Klich conquistó el gol del Leeds en una jugada que desató la protesta de sus rivales por entender que el juego debía pararse debido a que un futbolista de Aston Villa estaba caído sobre la cancha.

Tras ese incidente, el entrenador argentino pidió a sus jugadores que se dejaran empatar para recomponer la situación. De ese modo, el encuentro terminó 1-1 y el Leeds United quedó sin chances de coronar el ascenso directo a la Premier League.

"El gol no se lo regalamos, se lo devolvimos. Los hechos son los que se vieron y la interpretación de los hechos la expresamos a través de la conducta y la decisión que tomamos", explicó el rosarino.