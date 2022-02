Inesperado anuncio de Tite en Brasil y polémica frase sobre el partido ante Argentina: "No nos hará..."

El entrenador de la Selección brasileña, Tite, anunció que dejará su cargo después del Mundial de Qatar 2022, ya que es el único trofeo que le falta ganar, y aseguró que jugar contra la Selección argentina "es contraproducente". "Voy [a estar en el cargo] hasta el final del Mundial. No tengo por qué mentir aquí", reveló en el programa Redação SporTV.

"Estoy muy enfocado en mi trabajo. Soy consciente de los ciclos. Soy un tipo que tuvo la oportunidad de estar aquí, como tantos otros profesionales de alto nivel que tienen la capacidad. Pero no quiero ganar de cualquier forma. Gané todo en mi carrera, solo necesito la Copa del Mundo", agregó.

En la charla, además, expresó que no quiere jugar los dos partidos contra el equipo de Scaloni (el suspendido de las Eliminatorias y un amistoso por un contrato comercial). "Es contraproducente. No nos hará ningún bien", dijo sobre Argentina, que le ganó la final de la última Copa América, y lamentó no poder jugar contra un rival europeo antes del Mundial: "Me gustaría, pero no hay posibilidades".

El técnico, de 60 años, ocupa el cargo desde verano de 2016. Brasil, de su mano, intentará conseguir en Qatar un sexto Mundial a los cinco que ya ostenta en su palmarés (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). El combinado 'canarinho', con 39 puntos sumados en los 15 partidos disputados, ya tiene el pasaporte para Qatar en el bolsillo tras sumar 12 triunfos y 3 empates en esta fase.