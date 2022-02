El palazo de Gallardo a la llegada del VAR al fútbol argentino: "No me parece bien que..."

El fútbol argentino vive las últimas semanas previas a la implementación del VAR, el sistema de asistencia de video para los árbitros que trae polémica desde antes de que se ponga en práctica. En el partido entre Unión y River, en el que Néstor Pitana cobró un polémico penal en favor del equipo santafesino, el VAR estuvo presente a modo de prueba pero no incidió en el partido. Aún así, luego se conoció que los jueces a cargo del videoarbitraje de ese partido le hubieran dado la razón a Pitana. Al ser consultado por el arribo de esta herramienta a la Copa de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo fue contundente: “Ya de por sí es difícil dirigir en el fútbol argentino. Si llega en la fecha 8, lo único que deseo es que los árbitros estén preparados de la mejor manera posible, más allá de que seguirá habiendo injusticias porque las decisiones las toman las personas”.

Esta es apenas la primera controversia de las múltiples que llegarán en el futuro para la Liga Profesional de Fútbol, que está en el ojo de la tormenta porque decidió que el VAR debute en la fecha 8, y el Muñeco se mostró molesto ante la llegada del VAR en la mitad de la Copa de la Liga: “No me parece bien ni lógico que llegue a mitad de torneo porque podría haberlo iniciado. Pero bueno, no sé cuales son las razones”, exclamó el DT de River, picante.

Una de las polémicas entorno a la llegada del VAR es la disposición de la Liga Profesional de Fútbol de implementarlo después de la fecha de los clásicos, pero este no es el punto que hizo enojar a Gallardo: “Me hubiese gustado que llegue al inicio del torneo, si es que ya se venía preparando, y que no haya que esperar ocho fechas o después de los clásicos. Me parece que ahí hay algo de acomodar las cosas, lo que es normal en el fútbol argentino”, sentenció el Muñeco.

Más allá de su molestia por no utilizar el VAR desde el comienzo del campeonato, Gallardo pidió que los árbitros estén capacitados para utilizar una herramienta que sin dudas le pondrá otro ingrediente a los siempre controvertidos encuentros del fútbol argentino.