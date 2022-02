El jugador de Independiente perjudicado por la guerra entre Rusia y Ucrania

Luego de la conflictiva salida de Fabricio Bustos, otro jugador surgido de las inferiores de Independiente estaría cerca de marcharse del club con el pase en su poder. Desde hace varios días, la renovación de Domingo Blanco con el Rojo parece ser casi imposible luego de la filtración de un polémico chat en la que se reía sobre la posibilidad de no firmar un nuevo contrato. Aunque lo desmintió, el jugador tendría todo acordado con un equipo de Europa pero su llegada está directamente afectada a la guerra entre Ucrania y Rusia.

El chat filtrado se trataba de un mensaje de Discord en el que Blanco, que debutó con la camiseta del Rojo en 2016, le daba la razón a un mensaje que decía que “lo único que renueva Mingo es la suscripción de Netflix”. En el medio de esto, se dio a conocer que el jugador tendría todo acordado con el Metalist de Ucrania, justo cuando el país está sufriendo horas muy tristes por la invasión de Rusia. Ante los hechos que aterran al país y al mundo entero, la liga ucraniana fue suspendida por, al menos, 30 días. Con esta situación actual, las posibilidades de Blanco de emigrar a Ucrania probablemente hayan disminuido en su totalidad.

El chat filtrado que disparó la polémica.

Más allá de la situación particular de Ucrania, Blanco desmintió las acusaciones que recibió a raíz de la filtración del chat de Discord: “Quiero decirle a esos malintencionados que jamás me reiría o hablaría mal del club que me dio la chance de jugar en Primera y que quiero tanto. Lo de mi futuro son interpretaciones de terceros: todavía no hay nada resuelto. Ojalá sea lo mejor para todas las partes”, explicó el ex Defensa y Justicia en su cuenta de Instagram.

El descargo de Blanco en Instagram.

En esta línea, el mediocampista de 26 años dejó abierta la puerta para escuchar ofertas de la dirigencia: “Si me toca seguir, seguiré feliz por tener la chance de jugar en este club tan grande. Si me toca irme, lo haré dando lo mejor hasta el último día", explicó. Por su parte, Independiente le acercó una nueva oferta que, según informó el periodista Gastón Edul, continúa lejos del monto que le ofrecieron a Blanco desde Ucrania, aunque el entorno del futbolista ya está buscando ofertas en otros países de Latinoamérica ante el momento difícil que vive el país ucraniano.