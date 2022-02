El conmovedor mensaje de Andriy Shevchenko tras el ataque de Rusia a Ucrania

El mundo se encuentra en vilo por lo que está viviendo Ucrania, luego de que Rusia decidiera iniciar un ataque militar para invadir el país vecino. Muchas personalidades y líderes políticos se han pronunciado al respecto, como también hubo reacciones de parte de reconocidos deportistas. Uno de los primeros en tomar partido fue Andriy Shevchenko quien realizó una sentida publicación.

"¡Ucrania es mi patria! ¡Siempre he estado orgulloso de mi gente y de mi país! ¡Hemos pasado por muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación! ¡Una nación de ciudadanos sinceros, trabajadores y amantes de la libertad! ¡Este es nuestro activo más importante! Hoy es un momento difícil para todos nosotros. ¡Pero debemos unirnos! ¡En unidad venceremos! Gloria a Ucrania!", escribió el ganador del Balón de Oro (2004), en Instagram.

La tenista Elina Svitolina no ocultó su dolor con un mensaje que rezaba "no puedo..." acompañado de emojis de tristeza y desolación. Además afirmó que su país pertenece a los ucranianos: "Estoy orgullosa de ser ucraniana. Nos unimos en este momento crucial por el bien de la paz y el futuro de nuestro estado. Gloria a Ucrania. Mi país pertenece a los ucranianos".

La judoca Daria Bilodid, medallista de bronce en Tokio 2020, manifestó su temor con un relato conmovedor. "Hoy me desperté a las 6 am del tiroteo en Kyiv, no tengo palabras, tengo mucho miedo y rezo por mi familia y mi país. Rusia empezó a bombardearnos, empezó la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué arruinar la vida de las personas? ¡Rusia y Bielorrusia, paren! ¡Queremos paz, queremos vivir!", imploró.

Y Anna Ryzhykova, medallista de bronce en Londres 2012, expresó en una publicación replicada por el Comité Olímpico ucraniano: "¡Ucrania es mi patria! ¡Es un país independiente y pacífico! ¡Somos los únicos que queremos vivir felices y en paz en nuestro país! Nadie tiene derecho a privarnos de hogares, sueños, vida... No - guerra".