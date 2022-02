La pregunta bomba de Ruggeri al Pollo Vignolo sobre un panelista de su programa: "¿Cuándo vuelve...?"

Oscar Ruggeri aprovechó la vuelta de un corte comercial para incomodar al Pollo Vignolo con una pregunta directa al hueso sobre uno de los panelistas de sus programas en ESPN. ¿Pablo Ladaga? No, Marcelo Benedetto.

Casi como jugando a que no sabían si estaban al aire, el exfutbolista le dijo al conductor: "En el programa de la tarde no están más así como estamos nosotros", en referencia al cambio de escenografía, de sillones a mesa redonda. "No, hacemos mesa redonda, si un día querés venir estás habilitado", acotó Vignolo. "Dale... ¿y Marcelo? ¿Está de vacaciones? ¿Está en el banco de suplentes?", preguntó pícaro Ruggeri, en relación a Marcelo Benedetto. "No, está en el programa, viene", respondió el Pollo. Y ahí llegó la pregunta sin filtro: "¿Cuándo lo va' a mandar ahí, viendo por la cancha? (sic)", le lanzó, poniendo al descubierto que desde hace unos meses Benedetto no participa de las transmisiones de los partidos del fútbol argentino haciendo la cobertura desde el campo de juego, tarea que realizó durante más de dos décadas.

"Ah, no sé... pronto", salió del paso Sebastián Vignolo. "¿En cualquier momento?", insistió Ruggeri. "Lo que pasa es que tiene el programa F Nacional también, los sábados...", justificó ¿con ironía? el Pollo. "¡Aaah! Hace ese (programa). Agarró un par de...", tiró el ex Boca y River, al mismo tiempo que hacía el gesto de agachar la cabeza y cerrar los ojos.

"Sí, tiene un par de...", repitió Vignolo las palabras de Ruggeri, antes de salir rápidamente del tema para irse a la información de River Plate.

Lo cierto es que Oscar Ruggeri utlizó unos segundos del aire de ESPN F90 para destacar que su compañero no está siendo designado por las autoridades para las transmisiones de los partidos que realiza otro canal de la empresa, Fox Sports Premium. ¿Se acabó el partido para Benedetto? ¿O es el momento de Marcelo?