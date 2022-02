Cristiano desafía a Simeone en un partido que promete mucho: hora y como verlo en vivo

Nadie ha marcado más goles al Atlético Madrid de Diego Simeone que Cristiano Ronaldo, una pesadilla recurrente en la Liga de Campeones para el equipo rojiblanco y el entrenador, que inician este miércoles una prueba de fuego de consecuencias imprevisibles contra él y el Manchester United, con la presión que genera un curso al borde del fiasco, con el debate abierto en torno a la figura y el futuro del técnico más ganador de su historia.

Ni Lionel Messi (14 goles) ni Neymar (6) ni Luis Suárez (8), cuando jugaba en contra, ni Karin Bemzena (5) ni ninguno de los goleadoresa lo largo de toda esta década han sido tan dañinos como Cristiano Ronaldo, con 21 goles en sus enfrentamientos contra Simeone, entre Real Madrid y Juventus, y protagonista de sonoros batacazos del Atlético, más aún en la Champions.

La última vez que llegó a semifinales, hace un lustro, en 2016-17, la eliminación fue obra de Cristiano, con tres goles en el Santiago Bernabéu en el choque de ida. La final de un año antes, en 2015-16, la perdió con el penal final marcado por el astro portugués. Y el adiós ruidoso del ejercicio 2018-19 en octavos frente al Juventus también llevó su firma en cada una de las tres dianas que desbordaron al Atlético en una competición que todavía es esquiva para el grupo de Simeone.

Nunca hubo un momento menos entusiasta para el Atlético para abordar una eliminatoria de la Liga de Campeones como ahora, con dos o más goles en contra en nueve de sus últimos 13 choques oficiales, cuando se aproxima el choque con Cristiano, pero tampoco una oportunidad tan visible y tan reconocible de rebelarse y reivindicarse como el partido de este miércoles.

Pero el United tampoco llega en su mejor momento de la temporada, aunque al menos los 'Diablos Rojos' han levantado algo el vuelo en sus dos últimos partidos. En el seno del vestuario de los de Old Trafford hay dudas sobre los métodos de Rangnick, que no ha supuesto el cambio de rumbo necesario tras la marcha de Ole Gunnar Solskjaer, pero la falta de consistencia puede no ser un problema en una competición en la que el United ha dejado noches memorables en los últimos años.