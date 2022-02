Mike Tyson reveló el tenebroso motivo que lo llevó a ser campeón mundial: "Fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida"

Michael Gerard Tyson , más conocido como Mike Tyson, es el boxeador más joven en consagrarse campeón de los pesos pesados. En una entrevista en el podcast Club Shay Shay del ex jugador de la NFL, Shannon Sharp, el pugilista habló de sus inicios y reveló un detalle que lo marcó para el resto de su carrera.

“Sabes, una de las mejores cosas que me ha pasado es que mi madre muera. Porque recuerdo que ella me cuidaba como un bebé. Nunca hubiera entrado a las peleas callejeras y de ninguna manera hubiera aprendido a ponerme de pie por mí mismo”, manifestó Tyson sobre el fallecimiento de Lorna Smith, su madre, cuando él tenía 16 años.

“Nunca vi a mi madre feliz conmigo y orgullosa de mí por hacer algo. Ella solo me conocía como un niño salvaje que corría por las calles y volvía a casa con ropa nueva que ella sabía que no pagué. Nunca tuve la oportunidad de hablar con ella o saber de ella”, añadió.

Sobre su infancia y su físico privilegiado, expresó: “Me di cuenta que era más fuerte que el resto cuando los tipos más duros y los criminales del barrio querían estar conmigo. Me unían a sus pandillas. Siempre me decían ‘ve por él, sácale el reloj, o el bolso, esto o aquello’ y de eso se trataba”.

Para finalizar, Tyson recordó sus inicios en el deporte: “Estaba en una especie de correccional y estábamos viendo la película The Greatest (la biografía de Muhammad Ali), era el año 77 o 78 y cuando se encendieron las luces apareció Muhammad Ali. Estaba allí. Por alguna razón dije: ‘Quiero ser como él’. De allí fui a otro lugar, para chicos más malos, en donde había un sujeto que hacía boxeo y me enseñó cómo boxear. Un día le rompí la nariz y se enojó. Su esposa no quería que boxee más. Así que me llevó a conocer a un gran entrenador, Cus D’Amato. Y por eso estoy aquí ahora”.