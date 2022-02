Fuerte autocrítica de Diego Flores tras otra dura derrota de Godoy Cruz

En las tres fecha que disputó hasta el momento, Godoy Cruz se enfrentó con dos rivales directos en la lucha por permanencia y no pudo ganarle a ninguno, encima jugando de local (Tigre y Aldosivi). El equipo de Diego Flores tiene problemas defensivos y le cuesta marcar goles, todo lo contrario al famoso "ABC del fútbol" para lograr resultados positivos.

Ayer, ante el Tiburón, generó chances de gol y la fortuna también le ha sido esquiva. Luego del partido, Diego Flores dio la cara par analizar lo ocurrido en el Malvinas y realizó una fuerte autocrítica. "Soy el máximo responsable. Me siento en falta con la gente, con los dirigentes y con los jugadores, pero eso no quiere decir que no esté fuerte para continuar", expresó y descartó renunciar.

Y luego agregó: "Obviamente la situación del descenso no la ignoro. Tenemos que poner foco en seguir construyendo y en no decaer en lo mental. Los malos momentos sirve para consolidar el espíritu del grupo", y reconoció que "a la hora de finalizar las jugadas no lo estamos logrando, pero eso no quita los problemas que tenemos de juego. Tendremos que salir rápidamente de esta racha negativa".

Luego de aquella racha que sorprendió al fútbol argentino, y en la que el Traductor fue elogiado, el equipo cayó considerablemente en su rendimiento y en panorama no es para nada alentador. Sin contar tres encuentros dirigidos en la última Copa Argentina, lleva 16 de la Liga 2021 y tres del actual certamen, con 22 puntos obtenidos de 57 en juego. Se viene Central, otra dura prueba a sortear.