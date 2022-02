El Kun Agüero revoluciona el mundo River con una inesperada revelación

Sergio Agüero viene dando que hablar hace días. Ya sea en streaming o con notas en señales deportivas, el Kun deja importantes títulos a cada rato. La Selección argentina, su corazón, su familia, Independiente y River. Y sobre este último tema, el exdelantero del Barcelona reveló que estuvo muy cerca de jugar en el Millonario y un insólito detalle cambió su vida.

"Fui a River cuando tuve unos quilombos en Independiente con porcentajes de pases. Estuve como tres o cuatro meses que mi viejo no quería que vaya y me fui a probar, pero no me quisieron dar pensión, mi viejo se enojó y dijo que si no me la daban, me iba. Si me hubiesen dado la pensión, hubiese jugado en River", recordó en diálogo con TyC Sports.

Y siguió: "Yo quería jugar en Independiente, pero era chico y no sabía lo que estaba pasando internamente en el club. Mi viejo me dijo de ir a River porque necesitaba que vaya al colegio y esté en la pensión. Fuimos, me probé, pero no sé quién era el director que dijo que no había lugar, Mi viejo dijo que no me iba a llevar desde Quilmes hasta Núñez todos los días porque no podía".

Tiempo atrás salió a la luz una imagen de Agüero con la banda roja y se viralizó en pocos minutos. Al respecto, explicó: "Esa foto es de un club de Don Torcuato, en una filial de River. En ese momento, yo jugaba ahí porque mi mejor amigo jugaba ahí, entonces los domingos estaba al pedo y me iba a jugar con él".

"Me ponía la camiseta de River porque el equipo era una filial, pero no era de AFA ni nada. Era un lugar en el que sacaban jugadores del barrio para llevarlos a River", cerró sin saber que generó una verdadera revolución en Núñez por algo que pudo ser y no fue.