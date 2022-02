De ser productora del Pollo Vignolo a la UFC: Quién es Sofía Lavarello

A pesar de que cada vez hay más referentes femeninos en las pantallas de televisión, el mundo del periodismo deportivo sigue teniendo muchos aspectos hostiles para las mujeres, ya que muchos entienden que los deportes, salvo contadas excepciones, son “cosas de hombres”. Un deporte que es asociado con la fuerza y agresividad masculina son las artes marciales mixtas, o MMA por sus siglas en inglés y otro es el fútbol, que históricamente fue visto como un lugar de varones, pero hay una mujer argentina que intenta romper con esa concepción desde dentro.

Sofía Lavarello es una argentina de 29 años que abandonó el país con rumbo a Miami. Hasta aquí, su situación no indica nada que no se haya escuchado antes en Argentina. Pero Lavarello es conocida por muchos fanáticos del fútbol, aunque de primeras estos no lo sepan: ella fue productora de 90 Minutos de Fútbol, el clásico programa futbolero del mediodía conducido por Sebastián “Pollo” Vignolo, y solía tener varias apariciones delante de la cámara y algunos idas y vueltas con los conocidos panelistas del show.

Lavarello habló con Clarín y contó algunas anécdotas del programa líder del fútbol argentino, como su relación con el Pollo Vignolo y los demás integrantes del programa: “Nunca dejaron de escucharme por el simple hecho de ser mujer. En su momento fui la primera que entró al programa, que era estrictamente masculino, y me dieron el lugar como uno más. Siempre voy a estar agradecida. Nunca sentí discriminación. De hecho, Sebastián (Vignolo) fue quien me impulsó a ir más, y siempre se lo voy a agradecer. Uno puede pensar que era la única mujer y que, por ahí, había chistes mientras hacíamos el juego en cámara... pero la realidad es que siempre me sentí muy mimada. Y me sentí una princesa trabajando con ellos”, aseguró.

Lavarello y varios integrantes de 90 Minutos de Fútbol

Ahora, lejos de los programas de fútbol, Lavarello trabaja en el mundo de la UFC, la empresa de artes marciales mixtas más famosa y exitosa del mundo, y está encargada de cubrir los pesajes y las previas a las grandes veladas para ESPN y Star+: “Veo un crecimiento exponencial de las MMA. Lo noto muchísimo, especialmente en los aficionados. Cuando hacía mis primeras experiencias en las peleas había menos gente, o muchos no conocían el deporte. Pero ahora me doy cuenta de lo que mueve, no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica”, afirmó la periodista.

El equipo de transmisión de la UFC para Latinoamérica.

La UFC es concebida principalmente como un show dirigido a hombres en el que se muestran guerreros en una lucha con acción, sangre y golpes a mansalva. Incluso, tiene algunos aspectos que son muchas veces criticados, como las “ring girls”, las modelos que entran al ring y marcan los rounds, entre otras cosas. Sobre esto, Lavarello contó como se ve desde adentro: “Sí es verdad que están las ‘ring girls’ o que cuando vas al pesaje las ves con poca ropa y demás pero eso no significa que la mujer no tenga un rol cada vez más determinante. Creo que cada vez las peleas de las mujeres toman una dimensión mucho mayor. Un montón de aficionados esperan por esas peleas de mujeres. Las estelares femeninas tienen cada vez mayor visibilidad”, aseguró Lavarello.

Del fútbol a las MMA, del Pollo Vignolo a las piñas, patadas y fiereza de los luchadores de la UFC. Sofía Lavarello es la protagonista de una historia del paso de un mundo presuntamente masculino a otro, en los cuales ha trabajado contra algunos prejuicios por su género: “La mujer en general en el deporte empieza a tener visibilidad. Creo que de alguna manera comenzaron a tener relevancia”, aseguró una de las mujeres que pelean desde las entrañas del mundo deportivo.