Una revelación de Agüero sobre Gallardo generó un picante cruce entre Federico Bulos y el Chavo Fucks

En los últimos días se han generado varios cruces entre periodistas. Primero fue Goycochea y Ruggeri, luego Manusovich con Diego Fucks, y el Chavo fue nuevamente protagonista de una discusión que finalizó con una frase que generó un incómodo silencio durante el programa ESPN F90. Esta vez, Federico Bulos entró en escena luego de escuchar una revelación del Kun Agüero sobre Marcelo Gallardo.

Durante una entrevista con Jorge Rial, el ahora exjugador, expresó: "Cuando yo estaba en el City, Pep elogiaba mucho a Gallardo, aunque no ante la prensa. Es más, una vez nos quedamos mirando un partido de River en la Copa Libertadores, contra Boca y en la Bombonera, y charlando me dijo 'Gallardo es un fenómeno'".

Luego de la nota, Bulos recogió el guante y dijo: "Cerró toda discusión el Kun", e inmediatamente el Chavo respondió: "Que discusión", y el Negro explicó: "La que algunos entablaron sobre si lo conoce o no lo conoce". Pero Fucks no se quedó callado: "Mucho termo salió con eso y lo que se discutía era otra cosa", y recordó el furcio de Pep sobre quién es el mejor de América.

"El dio un dato equivocado, dijo que River había ganado en Sudamérica y era Palmeiras. Dicho esto, es imposible que no conozca a Gallardo. Y en segundo lugar porque para comprar a Julián Álvarez lo tiene que haber visto. No seas ridículo", le dijo y la respuesta generó un silencio incómodo: "Encima me ataca a mí. Es imposible este programa, te digo la verdad Chavo, estas insoportable".

El programa continuó y en los minutos finales, volvió la tensión. Ruggeri se metió y señaló: "Hay que hacer una reunión. Hay conflicto, que no se te vaya de las manos, cortalo de entrada. Vamos a hablar". Siguieron tirándose palos pero el Cabezón metió un comentario risueño para que todo termine en paz.