Cuatro partidos cierran la tercera fecha de la Copa de la Liga: hora y cómo verlos en vivo

La tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional se cerrará con cuatro partidos, entre los que se destaca la presentación Racing quien recibirá a Argentinos Juniors en el Cilindro. El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y será televisado por la señal de cable Fox Sports.

La "Academia" viene de dos igualdades seguidas (0-0 como local ante Gimnasia y 2-2 frente a Defensa en condición de visitante) y se ubica en la novena posición con dos unidades. Los de Avellaneda está obligado a ganar para no volver a sufrir la reprobación de su público y para no alejarse de los primeros puestos. Por el lado de Argentinos Juniors, el equipo dirigido por el técnico Gabriel Milito tiene puntaje ideal (6) tras dos victorias consecutivas: 1-0 a Patronato y 3-0 a Newell's Old Boys.

A la misma hora, pero en Santiago del Estero, Central Córdoba y Colón se enfrentarán con la intención de quedar a dos puntos de Estudiantes de La Plata, líder de la Zona B. Ambos tienen 4 puntos luego de dos fechas y con una victoria alcanzarán al escolta, Boca Juniors. El duelo será arbitrado por Andrés Merlos y tendrá transmisión de TNT Sports.

En primer turno, a las 19.30, Patronato de Paraná, que perdió en sus dos primeras presentaciones, recibirá en su estadio a Talleres de Córdoba, que solo sumó un punto. Contará con el arbitraje de Andrés Gariano y la televisación de TNT Sports. Unión, uno de los invictos de la Zona A, jugará con Atlético Tucumán. El duelo estará a cargo de Fernando Espinoza y se verá por Fox.