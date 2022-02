San Lorenzo recibió un cachetazo de Defensa y Justicia en el Gasómetro

San Lorenzo perdió con Defensa y Justicia por 4 a 3 en un emocionante encuentro y sigue sin triunfos, en partido correspondiente a la zona A de la Liga Profesional de Fútbol que se jugó en el Nuevo Gasómetro, por la tercera fecha del certamen.

Defensa y Justicia se puso en ventaja a los 7 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Walter Bou que colocó a la derecha de Sebastián Torrico de una asistencia de Francisco Pizzini.



Y a los 28 del mismo período Miguel Merentiel, asistido por Rodolfo Rotondi, definió de derecha para convertir el segundo, mutando el asistidor a goleador a los 2 de la segunda parte, otra vez tras pase de Pizzini, para convertir convirtió el tercero para el 'Halcón de Varela'.



San Lorenzo descontó en la segunda parte con una ráfaga de jugadas: a los 8 Agustín Martegani con un derechazo desde afuera del área y a los 13 con un cabezazo de Cristian Zapata'. Pero Pizzini selló el resultado con su cuarto gol, aunque el local a los 45 descontó con el tanto en contra de Alexis Soto.



En el inicio Defensa y Justicia empezó controlando el balón y con Carlos Rodolfo Rotondi perfilándose por la izquierda como el atacante más filoso, y a los 7 minutos Francisco Pizzini asistió por la derecha a Walter Bou que abrió el marcador de cabeza.



Pese a estar perdiendo, San Lorenzo no reaccionó y Defensa continuó atacando, en búsqueda del segundo gol, con avances de Miguel Merentiel, Bou, Rotondi y Pizzini.



Así fue que a los 22minutos Pizzini definió en diagonal desde la izquierda, y el balón rozó la base del palo izquierdo defendido por Sebastián Torrico.



San Lorenzo respondió a los 27 cuando Iván Leguizamón exigió al arquero Ezequiel Unsain, pero de esa jugada, Defensa salió de contra y a los 28 Rotondi asistió a Merentiel para que pueda definir con el pie derecho y convertir el segundo tanto del Halcón de Varela.



El equipo local no respondió, no presionó en la mitad de cancha para poder recuperar la pelota y poder armar ataques de peligro.



En la segunda parte todo sigue igual y a los 2 minutos Pizzini envió un centro por la derecha que Rotondi la empujó con el pie izquierdo para marcar el tercero para el equipo de Varela.



Pero San Lorenzo descontó con el recién ingresado Agustín Martegani, que a los 9 definió de derecha desde afuera del área y a los 13 Cristan Zapata de cabeza al segundo palo, marcó el segundo para el equipo 'azulgrana', que empezó a equilibrar el partido.



A los 24, Torrico le contuvo un penal ejecutado por Merentiel, de una mano en el área de Tomás Silva.



Pizzini a los 35, sentenció el encuentro con el cuarto gol, asistido por el ingresado Tomás Galván, aunque a los 45 Alexis Soto en contra le puso suspenso al final del encuentro.



Para este partido, el equipo dirigido por Pedro Troglio, sufrió las bajas de los volantes Néstor Ortigoza por una fascitis plantal y Yeison Gordillo, expulsado en la derrota por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, además del defensor Federico Gattoni, por presentar unas líneas de fiebre (dio PCR negativo).



Por otra parte el arquero Sebastián 'El Cóndor' Torrico, emblema de San Lorenzo y uno de los pocos jugadores junto con Néstor Ortigoza y Nicolás Blandi que quedan del plantel ganador de la Copa Libertadores de América 2014, mañana cumplirá 42 años, siendo el jugador más longevo de la primera división del fútbol argentino.



El equipo de Boedo que hoy volvió al Nuevo Gasómetro, luego del encuentro que le ganó 3 a 2 a Newell's el 12 de diciembre pasado, comenzó el torneo con dos partidos como visitante: empate sin goles ante Banfield en la primera fecha y derrota en el Bosque platense ante Gimnasia por 1-0, en la segunda jornada.



Defensa y Justicia, por su parte cayó en el debut en Rosario ante Newell's (1-0) y después remontó una desventaja de dos goles y pudo sumar su primer punto tras igualar 2-2 ante Racing en Florencio Varela.



En la próxima fecha, la cuarta, San Lorenzo jugará en el barrio porteño de La Paternal ante Argentinos Juniors, también desde las 21:30 el próximo domingo 27 y Defensa y Justicia, recibirá en su estadio el viernes 25 a partir de las 19:15 a Gimnasia y Esgrima de La Plata.