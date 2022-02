Facundo Campazzo y su desahogo necesario en la NBA: "Es un poco salvaje..."

Facundo Campazzo es uno de los grandes deportistas argentino de los últimos tiempos. Hoy su carrera se sitúa en los Denver Nuggets de la NBA, aunque las últimas semanas hayan sido traumáticas para el basquetbolista debido a su poca participación en el equipo y su incierto futuro sobre la chicharra del libro de pases.

Facu escribió unas palabras en una columna del diario La Nación y explicó todas sus sensaciones.

"Es un poco salvaje lo que pasa cuando se abre el período de traspasos, pero yo tenía claro que podía suceder cualquier cosa". El base habló el tema con su mijer, Consuelo Vallina, sobre la posibilidad de salir traspasado: "Mirá, acá nada está asegurado. Preparate porque puede haber un cambio".

"Yo sabía que no iba a ser un traspaso de un jugador por un jugador, que podía ser parte de un paquete para un cambio, lo que hacía que fuese una operación más compleja, porque involucraba mucha más gente", explicó el cordobés y afirmó que había equipos interesados en hacerse con sus servicios.

"No fueron semanas sencillas; fue una montaña rusa. Pasé de no jugar a jugar bastante. Después, a quedar fuera de la rotación, a volver a tener minutos y a no tener actividad contra Golden State Warriors", relata Campazzo sobre la falta de minutos en estos últimos partidos.

El ex del Real Madrid continuó sobre su situación reciente en la rotación: "Cuando no juego y ganamos me pongo feliz por el equipo, pero hay algo de tristeza por no ser parte de ese momento. Eso es lo que más me ocupa en este momento".

Campazzo promedia 6 puntos por partido, además de 2 rebotes y cerca de 4 asistencias por partido con los Denver Nuggets, en 20, 3 minutos de juego de media por partido.