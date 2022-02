El comentario de Ariel Rodríguez sobre la sorpresiva renuncia de Martín Souto a TyC Sports: "Lo que..."

"Entiendo que para publicitar el programa elijan poner una foto mía con Ariel, pero hoy no voy a estar en Paso a Paso. Sigo de vacaciones…", había twitteado Martín Souto hace una semana, al ver que TyC Sports anunciaba la vuelta del histórico ciclo que resume todos los partidos de la Primera División con su cara y la de Ariel Rodríguez, su compañero histórico. Y siete días después aquel posteo tomó otra relevancia, cuando Souto comunicó su sorpresiva renuncia al canal horas antes de que que Paso a Paso saliera al aire.

"Me voy de TyC Sports. Ha sido una decisión difícil. No logramos un acuerdo en las formas para seguir. Pero es imposible que mi sensación no sea otra que el agradecimiento. Y así será siempre. De corazón. Piensen que empecé antes de que existiera el canal siendo casi un niño…", escribió en Twitter el periodista deportivo que en 2019, cuando conducía Líbero y Paso a Paso, confesó ser hincha de Boca; en 2020 dejó Líbero y se sumó como panelista de lujo a Superfútbol, ciclo que lideraba Diego Díaz en los mediodías de la señal; en 2021 condujo Jugador 23, un programa nocturno que se proponía analizar el fútbol y todo lo que lo rodea con debate pero sin gritos; y que para 2022 se había quedado sin programa diario al aire y el canal le ofrecía solo continuar en Paso a Paso los domingos.

Tras su anuncio de adiós al canal que lo vio formarse y crecer en el medio, a la medianoche fue reemplazado por Pablo González en Paso a Paso (la semana pasada lo había hecho Ariel Senosiain). Y en el cierre del programa Ariel Rodríguez le dedicó unas palabras a su compañero de ciclo durante 20 años, con quien también compartió más de una década de Líbero: "Un gran abrazo a Martín, haga lo que haga va a estar bien", dijo el conductor. "Un abrazo grande. Enorme, enorme", se sumó González.

Martín Souto condujo durante 20 años Paso a Paso junto a Ariel Rodríguez.

Adónde trabajará Martín Souto tras su renuncia a TyC Sports

"El desafío que se me viene es muy grande. Quizás me corra un rato de la escena para apuntar a algo más integral. Pero amo el fútbol, el periodismo y la televisión. Y entiendo que nos estaremos viendo pronto en algún otro lado. ¡Gracias a todos!", anticipó Souto tras anunciar su salida del canal. Y agregó: "Enfocado en un nuevo rol. En mi consultora. Creamos una plataforma digital para los socios de los clubes, con el deseo de aportar algo positivo al mundo del fútbol, el que amo. La pasión que mi viejo me transmitió de chico. Mi amor por el fútbol y por el periodismo persisten…".

Me voy de @TyCSports

Ha sido una decisión dificil.

No logramos un acuerdo en las formas para seguir.

Pero es imposible que mi sensación no sea otra que el agradecimiento.

Y así será siempre.

De corazón.

Piensen que empecé antes de que existiera el canal siendo casi un niño… — Martin Souto (@MartinSouto) February 20, 2022

Junto a Pablo Rohde, experto en marketing e ideólogo del concepto de "socio adherente" en Boca Juniors, Souto fundó Big Manager, una plataforma para que los hinchas de los clubes se junten y, además, puedan decidir sobre algunos proyectos de los equipos, desarrollo que ya comenzó a funcionar en Argentinos Juniors.

La idea es que los socios de cada club que tengan este sistema pasen a ser "socios digitales" a través de la app y puedan participar de juegos, sorteos o experiencias como encuentros con los jugadores del plantel o acceder a streaming exclusivo de lo que no se ve en la tele sobre los partidos. Además, quienes abonen una cota mensual extra de 6 dólares (660 pesos al cambio oficial actual) serán "socios digitales managers", con poder de decisiones sobre el club a través de votaciones que se harán en la aplicación.

Gracias a todos los medios que dieron lugar a la revolución digital.

Ahora@bigmanagerapp es una realidad.

Por 1ra vez los socios de los clubes pueden tomar decisiones todos los dias.

Y gracias a @AAAJoficial y @MalaspinaC por confiar y entender que el futuro ya llegó.

Abro hilo pic.twitter.com/fKojXhzFSo — Martin Souto (@MartinSouto) February 7, 2022

"Hice de todo. Producción, conducción, relatos, comentarios, fui cronista de mis propios informes en Paso a Paso. Aprendí mucho y enseñé otro poco. Muchos lo han valorado aunque desmemoriados hay en todos lados. Pero no hay queja aquí, solo agradecimiento. Se trata de crecer. De cambiar. De aprender. De no quejarse. De no preocuparse. Mejor es ocuparse. En estos últimos años me formé también para trabajar el marketing y la comunicacion en el fútbol. Y en eso estoy. Ampliando horizontes…", resumió Martín Souto tras comunicar su renuncia a TyC Sports. Comienza un nuevo paso a paso en su vida.