Roberto Ramírez, el capitán de Godoy Cruz que crece desde el arco y empieza a imponer su voz

En tiempos donde el liderazgo no siempre encuentra dueños claros, en Godoy Cruz hay un nombre que empieza a consolidarse desde atrás hacia adelante: Roberto Ramírez. A los 29 años, el arquero no solo se afianza bajo los tres palos, sino que evoluciona partido a partido en un rol mucho más complejo: el de capitán .

No es casualidad. Su historia con el club, su forma de plantarse y su constancia lo empujan naturalmente hacia ese lugar.

Los números recientes reflejan una curva ascendente. Ramírez viene de actuaciones sólidas, con regularidad en minutos y respuestas en momentos clave.

Más allá de alguna irregularidad puntual, lo importante es el patrón: aparece cuando se lo necesita y transmite seguridad .

Esa evolución no es solo estadística, es también emocional. Hoy se lo ve más activo, más comunicativo, más involucrado con lo que pasa más allá de su área.

Liderazgo natural: lo que no se entrena

Hay condiciones que no se enseñan, y Ramírez las tiene:

Sentido de pertenencia real : conoce el club desde adentro y lo siente como propio.

Hincha del club : no actúa, siente. Y eso se transmite.

Personalidad y voz de mando : ordena, habla, corrige.

Trabajo y constancia : es de los que sostienen procesos.

Buen compañero: clave para cualquier vestuario competitivo.

No es un liderazgo impuesto. Es de esos que el grupo empieza a aceptar de forma natural.

roberto-ramirez-godoy-cruz-uno El volador Ramírez. Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

El arquero-capitán: ventajas y límites

Ser arquero y capitán no es lo mismo que llevar la cinta en el mediocampo. Y ahí aparece el principal desafío.

Desde el arco, Ramírez tiene una visión privilegiada del juego, puede ordenar líneas y anticipar problemas. Pero también hay una contra clara:

muchas veces está lejos del foco caliente del conflicto.

Por eso no sorprende verlo cruzar media cancha para defender a un compañero. Ese gesto habla bien de su compromiso, pero también expone la dificultad del rol.

El equilibrio estará en cuándo intervenir y cuándo liderar desde la distancia.

Edad justa, momento ideal

A los 29 años, Ramírez está en un punto clave: ni en formación, ni en declive. Está en edad plena para liderar.

Con experiencia acumulada, madurez emocional y continuidad en el arco, tiene todos los elementos para transformarse en un referente sólido a largo plazo.

Incluso su valor de mercado (180 mil euros) queda en segundo plano frente a algo mucho más importante: su peso dentro del equipo.

Un capitán en construcción

Ramírez no es todavía el capitán perfecto. Pero eso, lejos de ser un problema, es una oportunidad.



Está en proceso. Creciendo. Aprendiendo a manejar tiempos, espacios y responsabilidades.

Y en ese camino, Godoy Cruz puede encontrar algo difícil de conseguir en el fútbol moderno: un líder genuino, nacido en casa, que entiende lo que representa la camiseta.

Si mantiene esta evolución, no solo será el dueño del arco. También puede ser la voz que ordene el futuro del equipo.







