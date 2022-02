Las 2 condiciones de Mbappé para seguir en PSG que complican el futuro de Messi en Francia

En las últimas horas se filtró el inédito contrato que le ofreció el PSG a Kylian Mbappé. La directiva del club parisino vuelve a insistir para lograr la renovación del delantero que, además, impone algunas condiciones que jugarían en contra de otras figuras dentro del plantel, entre ellos Lionel Messi.

Cobraría un millón de euros semanales, tendrá comisiones por rendimiento que podrían doblar su sueldo, pero un par de puntos que podría complicar el futuro del astro argentino en Francia. Uno de ellos es que quiere ser la imagen global de la institución tanto dentro como fuera de la cancha y líder indiscutido del equipo.

Esto tiene como agregado ser el encargado de los tiros libres directos y los penales, algo que suele negociar con Leo y también con Neymar, que ya se recuperó de la lesión y está listo para formar el tridente más peligroso del fútbol mundial. Esta situación ha generado polémica ya que, además, se filtró que Mbappé habría pedido la salida de Sergio Ramos.

El español, desde que llegó, jugó apenas cinco partidos (cuatro de ellos por el torneo y uno por la Copa de la liga), anotó un gol y vio acción durante 238 minutos. El delantero sabe del temperamento ganador del ex Real Madrid pero su "clan" no estaría conforme con su llegada ya que entienden que no lo necesitan.

Mientras tanto, Ramos continúa con su entrenamiento individual por su lesión en el gemelo, informó el reporte médico de los parisinos previo al encuentro por el certamen local que jugará esta tarde ante Nantes.