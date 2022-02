Estudiantes venció a Lanúsy sigue con puntaje ideal en la Copa de la Liga

Estudiantes de La Plata se afirmó en la punta de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, con puntaje ideal, tras vencer esa noche como local a Lanús por 2 a 1 en partido de la tercera fecha del certamen. Mauro Boselli de penal y Leandro Díaz anotaron los goles del "Pincha" y descontó Matías Pérez. Así el equipo de Ricardo Zielinski, que tuvo como figura a Jorge Rodríguez, consiguió su tercera victoria consecutiva y suma 9 puntos de 9.

El "Pincha y el Granate protagonizaron un primer tiempo de pocas emociones. El DT visitante, Jorge Almirón, sorprendió con una línea de 5 en el fondo pero no le dio resultados. Su equipo estuvo impreciso y sin profundidad. El elenco de Zielinski se acomodó mejor en un campo que sigue en mal estado y con un gran trabajo de Jorge Rodríguez en la mitad de la cancha fue más punzante.

En los primeros 20 minutos el local tuvo dos situaciones claras. Una con Pellegrini y otra con Del Prete, que remataron desviado. Después tuvo otra en un centro de Castro que cortó bien Monetti. Lanús seguía sin llegar hasta Andújar y solo se arrimó en un centro de Aguirre que no conectó nadie.

A los 34' Pellegrini la cruzó de izquierda a derecha, Castro envió un centro, la pelota dio en la mano de Cabral y pitó penal Loustau. Boselli, con un remate alto y fuerte a la derecha de Monetti, lo cambió por gol. Pudo aumentar Estudiantes a los 41' en una gran habilitación de Rodríguez para Castro que remató cruzado y desviado. Lanús tuvo la única en un tiro libre de Malcorra pero Muñoz anticipó a Cabral y evitó el empate.

El complemento fue casi todo de Estudiantes, que tuvo como defecto no reflejar la superioridad en el marcador ante un Lanús muy flojo. Castro tuvo dos chances claras y no pudo definir. Después Godoy tiró un centro, no llegó Díaz y Zapiola por detrás desperdició una chance clarísima donde solo tenía que acertar el arco.

A los 27 minutos finalmente Díaz la peleó en el área, se acomodó y sacó un zurdazo para poner el 2-0 de la tranquilidad, aunque sobre a falta de cinco minutos Lanús encontró un descuento impensado. Fue en un córner de Malcorra que cayó a la cabeza de Matías Pérez para marcar el 2 a 1 y poner incertidumbre hasta el final.



Arsenal venció a Huracán en Sarandí

Arsenal cosechó su primer triunfo en la zona B de la Copa de la LPF, al vencer hoy de local a Huracán, 2 a 1, en el partido que puso en marcha la tercera fecha del certamen. el Globo abrió el marcador a los 19 minutos de la primera parte con un gol de cabeza de Jonás Acevedo tras centro de Franco Cristaldo, a los 48 minutos lo empató Sebastián Lomónaco de tiro penal y a los 32 del segundo segmento Alexander Díaz, asistido por Facundo Kruspzky, selló la victoria para Arsenal.

En la primera parte, el equipo dirigido por Leonardo Madelón tomó la iniciativa del partido y empezó a presionar al rival por los costados pero careció de profundidad, en cambio Huracán esperaba los embates para luego salir de contragolpe.

El Globo intentó llegar desde afuera del área y de a poco empezó a emparejar el cotejo, así fue que a los 19' Acevedo abrió el marcador de cabeza (su segundo gol con la camiseta de Huracán). Luego de la sorpresa por el tanto de la visita, Arsenal intentó llegar a la igualdad aprovechando situaciones de pelota parada. Así, a los 41' estuvo cerca cuando Lucas Brochero, desde afuera del área, remató de zurda y la pelota pasó cerca de la base del palo derecho del arco defendido por Marcos Díaz. Y a los 48' Sebastián Lomónaco se hizo cargo de un penal que sufrió él mismo y anotó, finalmente, el empate.

En la segunda parte Arsenal salió decidido a ganar el partido y apostó a los remates de Lucas Brochero y el ingresado Alexander Díaz para inquietar a la visita, que respondió con jugadas de Cristaldo y Cóccaro. El local tuvo seis remates al arco y sumó méritos hasta que a los 32m Alexander Díaz marcó de taco su primer gol con la camiseta celeste y roja, asistido por Facundo Kruspzky, para que Arsenal festeje su primera victoria en el torneo.

La clave para la victoria del local fueron los cambios que introdujo Leonardo Madelón en el segundo tiempo, sobre todo el ingreso de Alexander Díaz, que dio precisión a su ataque.