Tremenda pelea entre el Chavo Fucks y Manusovich en TV: "A vos te hace falta un..."

Aquel que no haya levantado la voz y debatido al borde de la agresión sobre un partido de fútbol con un amigo, familiar o conocido, que tire la primera piedra. En el calor de la discusión, las personas pueden olvidarse de las circunstancias que las rodean y decir cosas fuertes que en otro momento no las hubieran dicho. Este fue el caso de Diego “Chavo” Fucks y Damián Manusovich que, al hablar de Sebastián Villa, subieron el tono de la conversación y, a medida que se desarrollaba el debate, se dirigían de manera cada vez más picante en el mediodía de ESPN F90.

Todo comenzó con la actuación de Sebastián Villa, delantero de Boca que convirtió dos goles en el partido contra Aldosivi, como eje central. En el ya clásico programa de los mediodías de Sebastián “Pollo” Vignolo, Manusovich afirmó que el colombiano es el mejor jugador del fútbol argentino actualmente y esta opinión hizo que el “Chavo” saliera despedido de su silla a debatir: “Quiero aclarar algo para Manusovich que no es periodista. Cree que hacer una crítica sobre un futbolista es denostarlo. De ningún modo. Les voy a contar algo más que por ahí no sabes porque no sos periodista…”, dijo Fucks después de que el exjugador de San Lorenzo dijera que él denostaba a Villa con su crítica.

Desde ese comentario, la temperatura fue hacia arriba sin parar, ya que Manusovich preguntó si se debe ser periodista para saber algunas cuestiones y Fucks retrucó: “Para averiguarlo tenés que ser periodista. Tenés que llamar al tipo…”, dijo el Chavo, a lo que el también ex Vélez, incrédulo por lo que había escuchado, preguntó nuevamente si había que ser un profesional para llamar a una persona.

Después de ese ida y vuelta, Fucks decidió ir a fondo contra el ex futbolista, que hace varios años es panelista en los programas de Vignolo: “[...] ¿Esto a vos te parece que es denostar a un futbolista? Usá bien las palabras porque sino no podemos tener un debate. Hablá vos sólo, decí lo que vos quieras y yo debato con tipos que debatan bien”, afirmó el periodista.

A lo que Manusovich contraatacó: “El peso específico de tus ideas sobre Villa era levantar sus debilidades y achicar sus virtudes para denostarlo como jugador. ¿Está mal lo que dije? ¿Tengo que ir a la Real Academia Española a preguntar si lo que dije está bien? ¿Tengo que ser periodista para hablar?”, preguntó el exlateral izquierdo.

Fucks es conocido por sus picantes análisis.

Con estas preguntas, Manusovich le dio pie al “Chavo” para hacer el comentario más picante del debate: “Sí, tenés que ser periodista. Por lo menos deberías manejar más o menos las palabras y su significado. Un diccionario te vendría bien. Usas mal las palabras”, aseguró Fucks.

A pesar de que Vignolo quiso desviar la atención en un par de ocasiones para que se terminara el debate, la acalorada discusión siguió su curso: primero, Fucks le dijo a Manusovich que debía haberse preparado para estar en la televisión y aseguró que, como “Manusa” no es periodista, no tenía las mismas responsabilidades que sí tenía el oriundo de Dock Sud por su labor profesional.

A pesar de no ser periodista, Manusovich está en la televisión hace varios años.

Al final, las aguas se calmaron, pero no quita que el ida y vuelta fue muy fuerte y hasta hiriente hacia Manusovich. De todos modos, no es la primera vez que un cruce como este sucede con Fucks, ya que, hace algunos años, se peleó de una forma parecida con Guillermo Marconi, ex árbitro, cuando este era panelista de Fox Sports.