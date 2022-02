Por qué Goycochea recurrió a Ruggeri y no le prestó él la plata a su suegro: "En ese momento tenía..."

Dijo Sergio Goycochea: "Ruggeri le hizo un préstamo a mi suegro con una hipoteca de por medio. A mi suegro le fue mal con su negocio, no le pudo pagar y se quedaron con la propiedad. ¿Adónde está el engaño?".

Dijo Oscar Ruggeri: “No te devuelven la plata y uno es el difícil… No era un vuelto. ¿Si era rúcula (dólares)? Era rúcula sembrada del norte al sur del país, la granja completa".

Dijo Guillermo Cóppola: "Hubo un préstamo que nunca se devolvió. Hubo intentos y un juicio, te diría. Las cosas pueden salir mal porque un negocio puede salir mal, había una necesidad de Goyco. Yo no cobré ni un peso, soy damnificado en esta historia. Pero el dinero ya fue, está perdido. Lo que me molesta es la actitud (...) Hay 800.000 razones".

El culebrón del préstamo entre amigos que terminó en pelea de dos integrantes históricos de la Selección argentina volvió a la agenda mediática a partir de una pregunta enunciada como inocente pero que escondía cierta malicia, esa que por estos días pide Riquelme para su Boca. "¿Te sentarías a comer con Oscar Ruggeri?", le consultaron a Goycochea en Radio Ensamble. "No, no tengo ganas. Esta semana no tengo ganas, la semana que viene tampoco (risas). Puede ser que nunca tenga ganas. Fue un gran jugador, campeón de todo, gran capitán. ¿Como persona? No lo sé, es muy difícil (responder), prefiero pasar para evitar polémicas", respondió Goyco. Y aquel préstamo que derivó en juicio a fines del siglo XX explotó en los medios entrado el siglo XXI.

"Me sorprendió lo de Goycochea. No me gustó el tono sobrador, canchero... Estoy enojado por la manera", dijo Cóppola, quien había intercedido entre el exarquero y el exdefensor para realizar aquel préstamo, una historia que el propio Goyco le contó a Clarín en 1999. "Le pregunté a Coppola si tenía la posibilidad de conseguir una plata para mi suegro. Él me dijo que sí y después de unos días, junto con Ruggeri y Pumpido, me contó que iban a invertir ellos. Se hizo un negocio, una hipoteca, no se les pudo pagar y se terminó con un remate donde ellos se quedaron con la propiedad. De amiguismo no se hizo nada. Si bien fue para mi suegro, yo sólo hice el contacto. Pero cuando ese local se haga plata, nos podremos sentar a hablar para no perder la relación. Es muy injusto quedar así por un negocio mal hecho".

Ahora bien: ¿por qué Goycochea recurrió a Cóppola, Ruggeri y Pumpido para un préstamo a su suegro y no fue él quien le dio la plata al familiar que quería encarar un negocio? Eso mismo le preguntó el periodista del diario en 1999. Y el hombre cuya vida cambió en Italia 90 respondió: "En ese momento tenía otros compromisos y no disponía de esa cantidad".

"Pareciera que no pudiste ahorrar mucha plata en el fútbol", lo picanteó el entrevistador. Y Goyco explicó, hace ya 23 años: "No estoy mal económicamente, pero tampoco estoy para sentarme a ver cómo pasan los aviones. Hubo un quiebre con respecto a las ganancias de los jugadores. Cuando volví en el 93 a River como arquero de Selección estaba entre los que más ganaban y esa plata ahora la gana el tercer arquero de River; los top ganan cinco veces más. Te doy otro ejemplo: antes había que comprarse los botines, ahora te pagan por usarlos".

"Para ayudar a tu suegro tenés...", insistió el periodista entre risas. "No, no tanto. No, en serio, no tiene nada que ver una cosa con la otra", cerró Sergio Javier Goycochea, atajando penales como en sus mejores épocas.