La picante respuesta de Bermúdez sobre quién será el mejor jugador del torneo: "¿Julián Álvarez? Con Boca..."

Luego de algunos mercados de pases con sabor a poco, el Consejo de Fútbol de Boca ha tenido un gran verano en cuanto a refuerzos se trata: llegaron Darío “Pipa” Benedetto, quien ya marcó un gol y dio una asistencia, Pol Fernández, Nicolás Figal y Leandro Brey, joven promesa para el arco del Xeneize. Esta tarde, mientras las redes oficiales del Xeneize hacían oficial la incorporación de Óscar Romero como quinta cara nueva para Sebastián Battaglia, Jorge “Patrón” Bermúdez charló con TyC Sports y dejó un título bastante interesante que traerá polémica.

Juan Román Riquelme, Raúl Cascini y Bermúdez, entre otros, conviven con críticas diarias desde que asumieron la responsabilidad de manejar el fútbol de Boca. Con varios rumores sobre sus manejos o formas de resolver las distintas situaciones del día a día, el famoso Consejo ha cosechado más rivales que simpatizantes en los dos años que lleva en el club de La Ribera. De igual manera, nadie podrá negar que este mercado de pases fue uno de los mejores de los últimos años para el Xeneize y el colombiano tiene claro que entre los nuevos refuerzos ha llegado el mejor jugador del fútbol argentino.

Al ser consultado por quién será el mejor jugador de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2022 "incluyendo a todos los equipos", Bermúdez no dudó y fue picante en su respuesta, fiel a su estilo. "No, yo tengo un solo equipo", arrancó su respuesta. Entonces el periodista Ariel Rodríguez le hizo una sugerencia con picardía: “Julián Álvarez puede ser...". Pero el Patrón fue abajo a cortar como en sus épocas de futbolista: "Y sí, puede ser, pero contra Boca no creo...". Acto seguido, respondió: "Esto es algo que tengo como apuesta, me gustaría jugármela por Pol Fernández”.

Pol Fernández llegó para darle fútbol a Boca.

“Tengo la sensación de que está maduro, empieza a ser el hombre que va a ayudar a sus compañeros y al cuerpo técnico para entender mejor las ideas. Entiendo que viene en un momento trascendental luego de tomar decisiones por estar aquí y noto que el fútbol de Pol le da un brillo al equipo que los jugadores van a poder disfrutar”, dijo Bermúdez sobre Pol Fernández, que fue titular en ambos partidos de Boca en la Copa LPF.

A pesar de que aseguró que está ilusionado con muchos de los miembros actuales del plantel dirigido por Sebastián Battaglia, Bermúdez cuenta con expectativas especiales para el rendimiento de Pol Fernández, que llegó a Boca luego de dejar una muy buena imagen en su segunda etapa en el club, cuando fue dirigido por Miguel Ángel Russo en 2020. Por ahora, el trabajo del ex Cruz Azul ha sido silencioso, pero apunta para ser vital en el equipo Xeneize para que se cumplan los objetivos o, como dijo el dirigente colombiano en el final de la nota, “para que Boca llegue a dónde tiene que llegar”.