Guardiola y una frase sin filtro en plena conferencia de prensa: "Son un grano en el c..."

Desde que llegó a la Premier League en 2016, Pep Guardiola ha llevado al Manchester City a un dominio que no se veía en el fútbol inglés desde que se había terminado la gloriosa etapa de Sir Alex Ferguson en el vecino de la ciudad, el Manchester United. De la mano del técnico catalán, los Citizens han ganado tres Premier Leagues (va en camino a su cuarta), cuatro Copas de la Liga y una FA Cup, pero todavía falta la frutilla del postre: la UEFA Champions League.

Guardiola, que desde que salió de Barcelona no ha podido alzar “La Orejona”, llevó al City a jugar su primera final de Champions League, el gran deseo que tiene el proyecto encabezado por el jeque Mansour bin Zayed desde que compró al equipo en 2008. A pesar del traspié de la temporada pasada, los sky blues son firmes candidatos a llevarse el torneo este año y el técnico español ve a un equipo como su gran rival: “El Liverpool es como un grano en el culo todo el tiempo, son fantásticos en Europa”, afirmó entre risas Pep.

Es que si el Manchester City es ese villano que domina hace años la Premier League y muchos quieren ver caer, el Liverpool vendría a ser el héroe que quiere acabar con esa hegemonía. Los de Jurgen Klopp han sido el gran rival de Guardiola en su etapa en el fútbol inglés, ya que han eliminado al City de la Champions en los cuartos de final de la 2017/18 y le “robaron” una Premier en la 2019/20.

Títulos, récords y buen fútbol: la receta de Guardiola en Inglaterra.

Además de ser un rival sostenido en el tiempo, el Liverpool sabe llevar al extremo al Manchester City: en la temporada 2018/19, los Citizens tuvieron que hacer 98 puntos para llevarse el título de la Premier League, la tercera marca más alta de la historia de Inglaterra, mientras que los Reds tuvieron 97 unidades, la cuarta marca más alta que ni siquiera les alcanzó para ser campeones. En esta temporada, esa lucha tiene otro capítulo más en todos los frentes: “Están seis puntos por detrás en la Premier y fueron nuestros grandes rivales en las temporadas anteriores. Siempre están ahí”, dijo Guardiola.

Klopp y Guardiola, una de las mejores rivalidades del fútbol europeo.

El City lleva varios meses como líder absoluto de la Premier League y ese andar aplastante se trasladó a la Champions también, pero Pep sabe que no es suficiente: “Ser favorito no te asegura nada en abril ni mayo. En una larga competición como la Premier eres el mejor cuando la ganas. En la Champions nuestro objetivo es el próximo partido, los próximos minutos... porque pueden cambiarlo todo”.

Salah marcó el gol definitivo en la eliminación del City a manos del Liverpool en 2018.

La Champions es la gran obsesión del Manchester City y el Liverpool, que ayer venció al Inter de Milán por 2 a 0, será un durísimo rival eventualmente, pero Guardiola avisó que no es el único escollo en el objetivo europeo del equipo mancuniano: “Mirá el PSG, que jugó muy bien ante el Real Madrid, el Inter, el United, el propio Liverpool”, afirmó el español, que busca su tercera Champions League como entrenador. Aunque falte mucho todavía, el Manchester City tiene un pie y medio dentro de los cuartos de final luego de vencer por 5 a 0 al Sporting de Lisboa pero, como bien sabe el ex DT del Bayern Munich, no sirve de nada si no llegas a mayo, mes en el que se definirá todo.