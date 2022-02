El insólito blooper de Diego Flores, DT del Tomba: "Me confundí..."

El entrenador de Godoy Cruz, Diego Flores, conversó con los periodistas tras la derrota del Expreso 3 a 1 ante Colón: "Creo que hubo buenos caminos para llegar al arco rival en el primer tiempo, llegamos con claridad, no convertimos y en un momento aislado nos hacen el gol", comenzó el entrenador.

Sin embargo, el momento de la conferencia se dio cuando reconoció el error al querer hacer una modificación y darse cuenta que se le habían terminado las tres ventanas de sustituciones: "Me confundí y pensé que me quedaba una ventana".



Flores reconoció que después de los dos goles del rival, el equipo no encontró el camino: "Despues del penal nos encontramos con un gol inesperado, seguido el penal y de ahí en más nos costó mucho".



Consultado sobre la salida de Matías Ramírez, el entrenador fue sincero: "Con el cambio de Pintado buscamos darle más frescura a la banda, la temperatura era alta y Ramírez había corrido mucho y había realizado un gran trabajo físico", explicó.



También respondió por la ausencia del delantero uruguayo Salomón Rodríguez que aún no debuta con la camiseta de Godoy Cruz: "Salomón se esta acostumbrando a nuestra mecánica de juego y no pasará demasiado tiempo en que lo vean con la camiseta de Godoy Cruz".