Xavi Hernández en la previa de Barcelona - Napoli: "No somos favoritos, pero..."

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró hoy que no ve a su equipo como "favorito" a ganar la Liga Europa, la segunda competición continental detrás de la Champions League, sino como "candidato", en la previa al partido de mañana ante el Napoli de Italia.



"No somos favoritos. El Napoli lucha por el 'Scudetto' en la Liga italiana, la revancha es en Italia y es un rival complicadísimo. El favorito es el que ha ganado la competición, por ejemplo el Sevilla que tiene mucha más experiencia. No nos veo como favoritos, sino como candidatos", afirmó Xavi este miércoles en rueda de prensa.



Barcelona recibirá a Napoli mañana a las 14.45 (hora de la Argentina), en España, por el partido de ida de los 16avos. de final de la Liga de Europa. ESPN transmitirá el encuentro.

El DT admitió que "si ganamos esta competición estaremos en 'Champions' y esa es suficiente motivación. No será fácil, no hablamos de que la Europa League es la Tercera División. Hay una mejor, sí, pero los últimos campeones son rivales de mucho nivel".



"El de la Europa League es un título que no tiene el Barça en su historia y también es una motivación. En 2004, última participación, nos eliminó el Liverpool en semifinales, al Barcelona de Ronaldinho o Luis Enrique, donde también jugaba estaba yo y no conseguimos llegar a la final", recordó Xavi en declaraciones recogidas por la agencia DPA.



Por ultimo, el exfutbolista confesó que "no hay que engañarse y admitir que nos gustaría estar en la 'Champions' y da rabia no estar en ella. Pero tenemos una oportunidad para seguir creciendo y compitiendo y es una competición que si la ganas te clasifica después para la 'Champions'".



Además de Barcelona-Napoli, los partidos de este jueves por 16avos. (partidos de ida) son: Sevilla-Dinamo Zagreb (a las 17, por ESPN); Zenit-Betis (a las 14.45, por ESPN); Atalanta-Olympiakos (a las 17, por ESPN); Borussia Dortmund-Rangers (a las 14.45, por ESPN); Leipzig-Real Sociedad (a las 17); FC Sheriff-Braga (a las 14.45) y Porto-Lazio (a las 17, por ESPN).