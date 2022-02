Video: el penal a Pol Fernández en Aldosivi-Boca que Loustau no cobró y la TV no repitió

Una insólita jugada pasó desapercibida en el partido entre Aldosivi y Boca. Luego del primer gol de Sebastián Villa, se dio una situación en el área que hasta le televisión pasó por alto pese a que el relator del duelo lo notó. Tras un centro desde la derecha, Pol Fernández fue en busca del cabezazo pero uno de los zagueros del Tiburón lo abrazó y Patricio Loustau lo pasó por alto.

Mientras el ex Godoy Cruz abría las manos como pidiendo explicaciones, el juez le decía que no con sus manos dejando en claro que vio la jugada pero decidió que no fue tan alevoso, como se ve en la imagen. Sin embargo, otra curiosidad del momento es que la televisión no la repitió, lo que despertó sorpresa y fastidio en los fanáticos.

Lo que salvó a Loustau es que Boca estaba ganando y en el segundo tiempo comenzó a definir la historia en Mar del Plata, pero deja en claro una vez más que el nivel de arbitraje en el fútbol argentino atraviesa un pésimo momento.