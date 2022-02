Por qué el Kun Agüero tuvo una arritmia y el motivo por el que no puede tomar más mate ni café

Sergio Agüero ratifica día a día el rol de influencer que adoptó luego de su retiro como futbolista profesional. El Kun, que inició con los streams durante la pandemia, llegó a más de 3.600.000 de seguidores en Twitch y, cada vez que prende, deja importantes frases para sus seguidores.

En esta ocasión el ex delantero del Barcelona eligió Twitter para interactuar con sus seguidores. El influencer realizó la publicación de un tweet invitando a los fans a que le hagan preguntas: "Bueno, estoy para charlar", junto a un emoji de una carita tirando una guiñada. Rápidamente la red social estalló con preguntas de toda índole.

"No sé qué fue mi causa porque dejé el futbol. Todavía nadie supo qué pasó. Pudo haber sido el Covid o la dosis. La realidad es que no sé. Me pasó y ahora me tengo que cuidar. Pero ya tenía algo antes y quizás haya activado no lo sé", manifestó sobre aquella arritmia que sufrió a fines de octubre en el partido ante Deportivo Alavés.

Uy porque tan agresivo jeee . No se que fue mi causa porque dejé el futbol . Todavía nadie supo que paso . Pudo haber sido el covid o la dosis . La realidad es que no se . Me paso y ahora me tengo que cuidar . Pero ya tenia algo antes y quizás haya activado no lo se . https://t.co/hH6gw9F9WP — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Además, el ídolo del Manchester City, contó que, por el tratamiento que lleva adelante, debe privarse de ingerir ciertas infusiones. "Por tratamiento , no puedo tomar más café. El mate amargo se toma. Pero ya no puedo tomar más".

Amargo se toma . Pero ya no puedo tomar más uD83DuDE2D https://t.co/p4rYcSj5eC — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Por tratamiento , no puedo tomar más café uD83DuDE22 https://t.co/3T59GSTLBw — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Como era de esperarse, varias preguntas se centraron en su amistado con Lionel Messi, quien es el padrino de Benjamín, el hijo del Kun. "Disfrutábamos todo el tiempo porque nos veíamos poco. La realidad es que nos enojábamos poco. Solo cuando perdíamos porque queremos ganar", detalló.

También, ante una foto de una tapa del diario deportivo Olé que afirmaba que jugaría en Alemania, recordó: "Me contaron esa historia cómo fue. Los del Bayern Munich me fueron a ver un partido contra Estudiantes de La Plata. Jugué horrible justo y les encantó José Sosa. Lo compraron a él".