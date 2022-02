Desgarradora confesión del Kun Agüero sobre su salud: "Tengo miedo, corro un pique y parece que se me salen los ojos"

Los streamings de Sergio Agüero son cada vez más comunes. El Kun ya es una celebridad en Twitch, plataforma en la que cuenta con algo más de 3.600.000 seguidores. Cada vez que el exdelantero de Manchester City y Barcelona, entre otros, prende la cámara, los fanáticos dicen presente. Y la mayoría de las veces, para divertirse y reírse un rato con el exfutbolista de la Selección argentina. Pero esta vez las risas dieron paso a la seriedad.

En su última aparición en vivo, el jugador surgido de las Divisiones Inferiores de Independiente de Avellaneda dejó una cruda reflexión sobre su estado de salud. "El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol tenis y me ahogo", manifestó quien a mediados de diciembre anunció su retiro de la actividad profesional debido a problemas cardíacos.

"Qué loco todo esto. Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También es porque llevo bastante sin correr. Siento el corazón que va al palo, ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado, tranquilo, streameando", expresó el ídolo del Manchester City.

La semana anterior, Agüero reveló detalles sobre todo el proceso que lo obligó a dar un paso al costado como jugador profesional. “Tengo un chip. Esto es un tajito, que me abrieron acá y me pusieron un chip. De noche tiro luces de colores, soy Iron Man, es buenísimo. Tengo un chip, soy re cheto. Si se me acelera, le salta al médico. Me parece que el chip me lo puso Sofi para ver dónde ando”, bromeó, fiel a su estilo.