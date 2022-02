¿Dirigiría a Boca? La contundente respuesta de Hernán Crespo

Hernán Crespo, actualmente sin equipo, se desempeño como director técnico por última vez en San Pablo de Brasil. El ex entrenador de Defensa y Justicia participó del primer programa de Por Goleada, el espacio de Olé en la plataforma de Twitch y no esquivó ningún tema.

Para comenzar, el campeón de la Copa Libertadores 1996 con la camiseta de River Plate, se refirió al actual DT del Millonario: "Larga vida a Marcelo. Que se quede todo el tiempo que quiera y cuando esté aburrido, y diga que no quiere hacer más, sí. En ese momento, cuando pregunten quién quiere, yo levanto la mano".

A la hora de ser consultado sobre si se calzaría el buzo de técnico de Boca Juniors, no dudó. "No, no", manifestó contundentemente el ex jugador de la Selección argentina, quien dijo presente en tres ediciones de la Copa del Mundo: Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.

"Uy, eso me parece que sería un desafío. Saben por qué, porque me inspira. La Argentina está por encima de todo, pero sería un desafío general, hasta educacional. Así podemos convivir, estar juntos. Me parecería que para el mundo deportivo sería bueno romper estas estructuras. Sería socialmente piola", respondió a la hora de ser consultado sobre si animaría a dirigir la Selección de Brasil.

"¿El gol que más grite? Hay muchos, gracias a Dios. Pero tiene que ver con la Selección. Me acuerdo uno, por el significado, el primer partido con la Selección en el Mundial de Alemania 2006. Jugábamos contra Costa de Marfil y yo era uno de los más grandes. Me miraban los demás a mí, tenía una responsabilidad grande. No era como mi primer Mundial, donde yo miraba al Cholo y al Bati que eran los grandes y nos iban a guiar. Ahí me tocaba a mí ser la guía de muchos muchachos", recordó el goleador.

Para finalizar, reveló en el gigante europeo en el que estuvo a punto de jugar: "En uno de los equipos que estuve cerca de fichar fue el Real Madrid. Dos veces. Una vez, cuando estaba jugando en la Lazio, estuve negociando para ir al Madrid o al Inter, pero todo dependía de Ronaldo. Si se quedaba en Inter, yo iba al Madrid, pero como él pasó al Real, yo fui al Inter. Después tuve otra oportunidad en 2009: me quedaban seis meses de contrato en Inter e íbamos primeros, me llamó el Real Madrid para ir en enero, pero me quedé para ganar el Scudetto".