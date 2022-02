Agustín Canapino sacude el Turismo Carretera con una conmovedora carta

El accidente que protagonizó Agustín Canapino, en la primera fecha del Turismo Carretera que se disputó en Viedma, preocupó a muchos pero por fortuna no pasó a mayores. El de Arrecifes quedó cruzado en pista, tras un toque con Juan Bautista De Benedictis, y Jonatan Castellano lo impactó en la zona delantera del Chevrolet que quedó muy dañado.

Días después de lo sucedido, y con algunos dolores en sus pies, el cuatro veces campeón decidió escribir una carta en Instagram para explicar lo que vivió durante el fin de semana y además volvió a recordar a su padre Alberto, fallecido el 15 de febrero del 2021 por un cuadro de covid.

"Para mí era un día especial, porque dejar mi equipo fue muy difícil, mucho más de los que se imaginan, además recibió muchas críticas hasta de mi círculo íntimo, pero yo solo era el que sabía lo que estaba sufriendo y viviendo. Ir al equipo de Gustavo Lema fue siempre la mejor resolución para mi futuro profesional sin mi viejo", escribió.

Y agregó: "Por lo tanto, no era una victoria más la que venía consiguiendo en mi primera carrera con el JP. Sumado a eso, la fecha de la carrera (13 de febrero), fue el último día que escuché la voz de mi papá, ya muy decaída por el tratamiento. La estaba pasando muy mal y no se imaginan lo que viví. Una pesadilla"

"Por eso, las emociones me invadieron y cuando faltaban pocas vueltas, decidió con lágrimas en los ojos decirle a Guille Ortelli que iba a cambiar la estrategia que habíamos acordado, para ganar con diferencia en memoria de mi viejo. No sé si estuvo bien o mal, pero estaba tan emocionado, y con él presente, que fue lo que me nació hacer", siguió.

Noticias Relacionadas Agustín Canapino conmueve al Turismo Carretera con una sentida publicación a un año de la muerte de su padre

Luego se refirió a la lucha que mantuvo con De Benedictis y explicó el accidente: "Jonito me logra emparejar y se tira muy agresivo por afuera. Intento soportarlo por adentro y al momento de rozarnos, tengo la mala fortuna que se enganchan las ruedas delanteras y el volante se me va de las manos, me voy encima de él y salimos los dos hacia afuera".

"El problema vino después, mi dirección se rompió, se trabó. Entonces al no poder tener el mando, y el volante quedar trabajo hacia la derecha, mi auto entró en trompo. Lamentablemente el Pinchito (Castellano) no puede esquivarme, pero gracias a sus reflejos logró mover el auto, pegarme adelante y no en la puerta", continuó.

Para cerrar expresó que está bien, con los pies doloridos. Agradeció a Castellano y Christian Ledesma, al cuerpo médico de la ACTC y a De Benedictis por la victoria. "Volveremos más fuerte", fue la frase con la que finalizó el posteo que tiene como primer comentario unas sentidas palabras de Jonito.

"Gracias Cabeza, para mí es un honor pelear mano a mano con el mejor piloto argentino. Leer tu reconocimiento hacia mí, habla de tu grandeza como piloto y persona. Por suerte son solo fierros. A reponerse para Neuquén", le respondió el primer ganador de la temporada de la categoría más popular del país.

La carta completa