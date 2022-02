Carrascal reveló el pedido que le hizo Gallardo y su llamativa respuesta: "Le dije que..."

Jorge Carrascal, uno de los mimados por Marcelo Gallardo, emprendió en horas del mediodía de este lunes su viaje rumbo a Rusia. El colombiano se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del CSKA de Moscú y, de esta manera, River Plate tiene aún cuatro días para contratar a su reemplazante.

En el aeropuerto de Ezeiza, el jugador habló con los medios previo a subirse al avión: "Estoy un poco triste porque me voy. Este es un club grande al que le agarré mucho cariño y aprecio. Formé parte de una familia muy linda. Por otro lado estoy contento porque voy a asumir un nuevo reto, un nuevo sueño y nuevas metas. Estoy muy feliz por volver otra vez a Europa. Ya que se me presentó la oportunidad, a aprovecharla 100%. "Regresar joven a Europa me va a venir bien para hacer lo que a mi me gusta, que es jugar".

Sobre su charla con Marcelo Gallardo en el momento en que le llegó la oferta desde Rusia, detalló: "Hablamos y me dio consejos. Es una linda oportunidad y él me tuvo que entender. Me pidió que me quedara, pero yo le dije que era un sueño volver y poder tener la continuidad. Creo que él me entendió y me dio consejos". Previo a su desembarco en River, Carrascal había jugado dos temporadas en el Karpaty Lviv de Ucrania y antes tuvo un paso por el Sevilla, que lo contrató con una enorme expectativa pero jugó sólo 28 minutos en toda la temporada (2016/17), rotura de meniscos y varios episodios de indisciplina mediante. Así las cosas, no deja de llamar la atención que le haya comunicado al DT millonario que era "un sueño" volver a Europa, cuando más precisamente se esté yendo a jugar a la liga rusa.

"River es un club muy grande, con mucha presión. Desde mi punto de vista creo que lo hice bien, no lo hice mal. Me faltó un poco, está claro. Siempre hay revancha, uno puede regresar y hacerlo de la mejor manera. Algunos hinchas están contentos y otros tristes. La mayoría me ha tomado mucho cariño y eso es por el buen trabajo que se viene haciendo. No tuve tanto la continuidad de titular, pero siempre que entraba del banco lo hacía con el mayor esfuerzo para ayudar a los compañeros", agregó Carrascal tras su salida de la institución.

Para finalizar, le dedicó unas palabras a los hinchas del Millonario: "Es un hasta luego. Le tomé mucho cariño a la gente y al club. En algún momento puedo regresar. Al hincha le mando un saludo muy especial, los quiero mucho y los voy a extrañar. Muchas gracias por todo el cariño que me brindaron".