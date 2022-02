Schwartzman ganó un partido espectacular en el Argentina Open y se despachó con una fuerte frase

El argentino Diego Schwartzman no ocultó su enorme satisfacción por haber alcanzado hoy la final del Argentina Open, aunque advirtió que los festejos son mesurados porque le queda "el partido más difícil de todos", en alusión a la definición de mañana ante el noruego Casper Ruud.



"Es muy emocionante lo que estoy viviendo, pero tengo claro que el torneo no terminó todavía. Me queda el partido más difícil de todos, mañana, ante el mejor jugador del cuadro", analizó el "Peque" en su primer contacto con los medios de prensa.



Schwartzman, 15to. en el ranking mundial de la ATP, logró dos victorias en esta jornada, la primera sobre el también argentino Francisco Cerúndolo (107) por 3-6, 6-2 y 7-5, en el cruce de cuartos de final que estaba inconcluso desde anoche por lluvia, y luego le ganó en semifinales al italiano Lorenzo Sonego (22) por 7-5, 3-6, y 6-2.



El argentino intentará este domingo retener el título en Buenos Aires ante el noruego Casper Ruud (8), quien venció en la otra semifinal al azuleño Federico Delbonis (42) por 6-3 y 6-3.



"Hice un gran esfuerzo físico, así que ahora quiero descansar bien, recuperarme y estar listo para otro partido durísimo mañana. Ruud es un jugadorazo, llegó a la final ganando todos sus partidos cómodo y en polvo de ladrillo hace mucho que no pierde", analizó Schwartzman.



En cuanto a su victoria sobre Sonego, el "Peque" admitió que incurrió en altibajos que le complicaron un partido que parecía tener en el bolsillo cuando ganaba por 7-5 y 3-0, pero su rival reaccionó con seis juegos seguidos y estiró la definición hasta el tercer parcial.



"Me equivoqué en el segundo set cuando el partido estaba casi terminado. En ese momento lo que hice fue rebobinar y la cabeza empezó a funcionar de cero en el tercero. Si bien sabía que lo dominaba los puntos, a veces se puede perder igual", comentó el "Peque".



"Quiero agradecer a la gente que me apoyó en todo momento. Este año disfruto el doble porque el anterior con las restricciones por la pandemia solo vinieron a verme mis familiares directos y algunos amigos, ahora el estadio estaba lleno y es lo más lindo que hay", concluyó Schwartzman.