Boca, sin una de sus figuras para jugar ante Colón de Santa Fe

Cristian Pavón no fue convocado por el técnico de Boca, Sebastián Battaglia, para enfrentar mañana a Colón en La Bombonera, partido por primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.



No hay información sobre algún problema físico del delantero que según un dirigente del Atlético Mineiro está cerca de incorporarlo cuando finalice su vínculo contractual con Boca el 30 de junio de este año.

"Cristian es parte del plantel y hoy está. La decisión de si va a jugar la tomo yo. Después él define su futuro, ojalá tengamos la chance de renovar y contar con él, eso no me involucra. Pero la decisión es mía", dijo ayer Battaglia en conferencia de prensa.



El futbolista de 26 años no participó de ninguno de los cinco amistosos de pretemporada y en la última practica de fútbol lo hizo para los juveniles de la cuarta división que enfrentaron a los suplentes de primera.



Otro que no está convocado es el delantero Norberto Briasco, quien recién entrenó con sus compañeros hace tres días recuperado de un esguince en su tobillo derecho.



El equipo para mañana es el mismo que el técnico probó en los últimos cuatro días de práctica: Agustín Rossi; Luis Advincula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernandez, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastian Villa.



Los restantes concentrados en un hotel del barrio de Monserrat son: Javier García, Carlos Zambrano, Gastón Avila, Jorge Figal, Agustin Sandez, Alan Varela, Diego Gonzalez, Esteban Rolón, Agustín Almendra, Aaron Molinas, Exequiel Zeballos, Luis Vázquez y Nicolas Orsini.



Boca juega mañana de local ante Colón de Santa Fe, desde las 21.30, por la primera fecha de la Copa de la Liga y con el arbitraje de Fernando Echenique.