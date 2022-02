Barcelona se animó a revelar desconocidos detalles de la polémica salida de Messi

La marcha de Lionel Messi del Barcelona sigue resonando hasta el día de hoy. El astro argentino se fue de manera sorprendente, cuando todo indicaba que iba a renovar su vínculo contractual. Los problemas financieros impidieron que el atacante continuara su carrera en la ciudad catalana, por lo que decidió emprender una nueva etapa en el PSG.

A pesar de esa situación, Mateu Alemany ha reconocido que existía una manera en la que habría podido seguir vistiendo los colores azulgranas. El director de fútbol participó en una charla universitaria de la LSE Sports Business británica, en donde explicó lo siguiente: "La marcha de Leo Messi lamentablemente no fue una sorpresa".

"Era la realidad del momento. La única forma de que se quedara era que el Barça se uniera a algo a lo que nosotros no queríamos unirnos (el acuerdo con CVC). Decidimos que el club estaba por encima de cualquier otra persona, pero debo reconocer que hemos perdido mucho comercialmente", agregó.

El pacto entre la Liga y CVC Capital Partners destinaba un ingreso importante para el Barça. De acuerdo a diferentes informaciones, el club azulgrana podía recibir hasta 252 millones de euros. Es importante destacar que solo el 15% de ese monto puede utilizarse para la contratación de jugadores, lo que significa que corresponde a un total de 37,8 millones, inyección que pudo ser la diferencia económica para afrontar el nuevo contrato del capitán de la Selección argentina.

Alemany también destacó a Ansu Fati, el siguiente '10' luego de Messi, a quien considera "importante" para el futuro del club, y a Xavi Hernández, quien "está haciendo muy bien en sus primeros meses" y de quien está "contento" por su trabajo. "Xavi fue crucial en las decisiones de incorporar los fichajes de invierno. Con esta plantilla no me planteo no clasificarme para la Champions League de la próxima temporada. Sería un desastre", cerró. (Con info de CuleMania y BolaVip)