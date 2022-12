Memphis Depay y la espina que desea sacarse contra Argentina: “Quiero quitarme…”

Tras las semifinales del Mundial de Brasil 2014, la Selección argentina y Países Bajos se volverán a ver las caras en la máxima cita mundialista. En esta ocasión, será por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. En la previa del mano a mano, Memphis Depay dijo presente en conferencia de prensa.

El actual atacante del Barcelona de España fue sincero y reveló su sed de revancha con respecto al último partido disputado ante la Albiceleste en este tipo de torneos: "Tengo muchas ganas de quitarme ese sabor agridulce, quisiera cambiarlo con el partido de mañana".

Depay se ilusiona con eliminar a Argentina y tomarse revancha de lo sucedido en 2014.

Depay formó parte de aquel equipo, aunque no sumó minutos: "Nunca me he visto en una situación así, de tener que patear un penal en una tanda de Mundial. Sin dudas que es un momento de mucha tensión y presión, pero somos jugadores profesionales y tenemos que saber lidiar con esa situación".

Con respecto a la figura de Louis van Gaal, destacó: "Se puede ver en los resultados desde que llegó -septiembre de 2021-. No hemos perdido un partido (14 victorias, 5 empates). La disciplina se ha incrementado notablemente desde que llegó y eso es muy importante para todos".

"Todo el mundo conoce su visión, su personalidad y sus cualidades al momento de formar equipos fuertes, sólidos, con distintos estilos de juego pero que siempre tienen como denominador común la mentalidad y la victoria. Es un entrenador que tiene una idea muy clara y la traslada al grupo de forma muy sencilla", sentenció Depay en la previa del mano a mano con con la Selección argentina.