La sincera revelación de Van der Sar en la previa al Argentina-Países Bajos: "A Ortega le dije que..."

Este viernes, Argentina y Países Bajos sumarán un nuevo capítulo a una rivalidad con mucha historia en los Mundiales. La goleada de la Naranja Mecánica en 1974 y los goles de Kempes y Bertoni en 1978 habían sido los únicos enfrentamientos antes del partido de cuartos de final en Francia 1998. El equipo de Daniel Alberto Passarella había tenido varias chances de gol y parecía mejor plantado en el encuentro hasta que Ariel Ortega perdió el norte, le metió un cabezazo a Edwin Van der Sar y vio la roja.

A partir de allí, todo se desmoronó para Argentina. Minutos después, Dennis Bergkamp convirtió un gol que solo un jugador de su clase podía convertir para sellar el 2-1 definitivo en favor de Países Bajos. Más allá del dolor por la derrota, la incertidumbre sobre qué fue lo que hizo detonar al Burrito siempre rondó las cabezas de los hinchas argentinos. En la antesala al partido en Qatar 2022, Van der Sar reveló lo que le dijo en ese cara a cara.

El exarquero de la Selección de Países Bajos y actual director deportivo del Ajax recordó aquel partido en Marsella por los cuartos de final de Francia 1998 y aseguró que no se siente cómodo por lo que hizo con Ortega: "Le dije que tenía una linda madre, digamos. No, no estoy orgulloso de eso. Ni entonces ni ahora, pero fue bueno para el equipo”, reflejó en AD Sportwereld.

Apenas cinco minutos faltaban para el final de los 90 cuando el Burrito intentó provocar un penal en el área que custodiaban Jaap Stam y Frank de Boer. Sin embargo, el árbitro Arturo Brizio no compró y se acercó a amonestar al por entonces futbolista de la Sampdoria, pero no fue necesario: Van der Sar se había acercado a increpar a Ortega y este le metió un cabezazo que terminó en expulsión. Pocas jugadas más tarde llegaría el gol de Bergkamp y la eliminación argentina.

Años después, el ídolo de River recordó su propia versión de aquella jugada: "Una de las cosas más tristes que me pasó en el fútbol. Fue un Mundial maravilloso, estaba en la plenitud de mi carrera [...] No me cobran un penal, caigo, fue un segundo, una reacción que hasta el día de hoy me arrepiento. Lo tenía a Van der Sar, intenté pegarle un cabezazo de la bronca. Milésimas de segundo, me echaron. En el trayecto que me voy al vestuario escucho un gol. Le pregunto al utilero. Era de Holanda. Tenía ganas de volverme caminando hasta Argentina", expresó en el programa Podemos Hablar.

Con este partido como único antecedente en unos cuartos de final, Argentina y Países Bajos volverán a verse las caras, esta vez en el estadio Lusail de Qatar 2022. Será este viernes 9 de diciembre a partir de las 16 horas con el arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz.