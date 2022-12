La reacción de Cristiano en Instagram al tremendo rumor que sacudió a Portugal: “Un grupo demasiado…”

Harto de tanta mentira. Así está Cristiano Ronaldo en la concentración de la Selección de Portugal, a escasas horas del partido contra Marruecos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Después de los rumores que indicaban que el delantero había amenazado con irse del equipo si su entrenador Fernando Santos lo dejaba en el banco de suplentes, el propio CR7 salió con los tapones de punta con un fuerte posteo en Instagram.

Ronaldo apuntó a "fuerzas externas", entre las que se asume que estará el periodismo, que generó revuelo con otra historia falsa sobre él y que fue desmentida por la Federación de Portugal: "Un grupo demasiado unido para ser disuelto por fuerzas externas. Una nación demasiado valiente para dejarse amedrentar por cualquier adversario", comenzó el ex Manchester United.

"¡Un equipo en el sentido más estricto de la palabra, que luchará por el sueño hasta el final! ¡Crean con nosotros! ¡Fuerza Portugal!", cerró Cristiano en su texto, que acompañó con una imagen del festejo de uno de los goles de su Selección ante Suiza, en los octavos de final de la Copa del Mundo, donde él se acerca a abrazarse con el resto de sus compañeros.

En los últimos días surgieron noticias desde los principales medios europeos que apuntaban a que Cristiano Ronaldo tenía todo sellado para ser traspasado a Al-Nassr de Arabia Saudita, situación que luego el delantero desmintió.

Más tarde, el diario Record de Portugal escribió que el futbolista amenazó con irse del Mundial si no era titular: "En el fragor de la conversación con el entrenador, cuando supo que no estaría en el once inicial... pensó en lo peor", escribieron.

Según un comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol, la supuesta amenaza de Cristiano Ronaldo nunca sucedió: "Los reportes que indicaron que Cristiano Ronaldo habría amenazado con abandonar el equipo nacional durante una conversación con Fernando Santos no son verdaderos. FPF clarifica que, en ningún momento, Cristiano amenazó con dejar el equipo en Qatar".