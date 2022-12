La fuerte respuesta de Van Gaal a Di María, quien lo eligió como el peor DT que tuvo: "Es..."

Louis Van Gaal es uno de esos personajes que no cae bien en el fútbol argentino. El destrato hacia Juan Román Riquelme en el Barcelona hizo que los hinchas de Boca tengan al DT como un enemigo, algo que se repitió con Ángel DI María en el Manchester United. De hecho, el Fideo declaró que el entrenador de Países Bajos fue el peor que tuvo en su carrera, a lo que el experimentado neerlandés tuvo una fuerte respuesta.

En conferencia de prensa, LVG habló de todos los temas antes de enfrentar a la Selección argentina por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Allí, un periodista le recordó lo que dijo el ex Rosario Central y el ex DT del Ajax quedó sorprendido: "¿Di María dijo que fui el peor entrenador de su carrera?", repreguntó.

Ante la aseveración del periodista, el entrenador de Países Bajos disparó: "Me apena que diga eso, pero es uno de los pocos jugadores que dice eso. Memphis pasó por lo mismo en el United y ahora nos damos besos en la boca. No lo vamos a hacer acá igual".

Más allá del cruce con Di María, dijo que el partido ante Argentina será muy "táctico, equilibrado" y que hay algunas diferencias entre la Naranja que enfrentó a la Albiceleste en 2014, aunque esta versión de su equipo tiene una armonía colectiva superior.

En charla con TyC Sports y TV Pública, Van Gaal aseguró que Argentina es un candidato top a ganar el Mundial, como Francia y Brasil, y dio la clave para parar a Messi: "Hay un sólo Messi, y lo vamos a parar como equipo", cerró.

Antes de esta conferencia, el estratega de 71 años había tenido algunas declaraciones sobre Messi que no cayeron bien entre los hinchas: “Es el jugador más peligroso que crea la mayor cantidad de oportunidades y también las crea él mismo. No juega mucho con el rival cuando tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, dijo el ex Manchester United sobre el capitán de la Selección argentina.