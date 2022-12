La desafiante frase de Van Gaal sobre Argentina, próximo rival de Países Bajos: "Es bueno que sea..."

Louis Van Gaal, seleccionador de Países Bajos, que este sábado se clasificó para los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 tras derrotar por 3-1 a Estados Unidos, manifestó tras el partido que pueden "ser campeones". "Lo dije y lo repito: podemos ser campeones del mundo. Eso es lo que dije y lo que digo. No digo que lo vayamos a ser", expresó el DT que ya lleva 19 partidos seguidos sin perder como seleccionador de Países Bajos y con una sola derrota en los últimos 47.

El técnico neerlandés no se olvidó de la eliminación de su equipo en el Mundial Brasil 2014 cuando Argentina lo eliminó en semifinales 4 a 2 por penales, en partido que había terminado igualado sin tantos y fue picante: "Fue difícil. Contra Argentina empatamos y luego perdimos en los penales, así que es bueno que sea una revancha".

Paises Bajos, el próximo rival de Argentina.

Respecto al triunfo, el técnico de 71 años se mostró crítico con lo realizado por sus dirigidos. "Nuestro plan táctico fue bueno y hemos sacado beneficio, pero la posesión de pelota ha sido muy mala, hemos perdido muchos balones de forma innecesaria. Mañana evaluaremos el partido y veremos qué se puede mejorar. Después, seguiremos trabajando. Eso es lo único que puedo prometer. Tengo que sacar lo mejor y si somos los mejores no importa, pero sí que seamos los mejores como equipo".

"Estoy contento cuando mis jugadores marcan y hoy también lo estoy, porque estos goles fueron fantásticos. Cuando el lateral izquierdo (Daley Blind) le mete un centro al lateral derecho (Denzel Dumfries) o al revés, claro que me emociono. Está claro que aún me alegro por estos detalles", apuntó el ex entrenador del Barcelona, que afronta su segundo periplo al frente de la selección, con la que hace ocho años acabó tercero el Mundial de Brasil, tras derrotar en ese partido a la anfitriona.

Producto de la victoria sufrida 2-1 contra Australia, la Argentina se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y será rival del equipo de Van Gaal. El encuentro será el próximo viernes 9 de diciembre, a las 16 de Argentina. Se llevará a cabo en el Estadio Lusail, el de la final.