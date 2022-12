Julián Álvarez reveló la opinión de Guardiola sobre Argentina y el Mundial: “Me dijo que…”

El delantero del Manchester City, Julián Álvarez, expresó que desde su debut en la Selección argentina hasta su rendimiento en el Mundial Qatar 2022 tuvo un recorrido "de menos a más", afirmó que "trabaja todos los días física y mentalmente para rendir al cien por ciento a favor del equipo" y reveló una particular charla que tuvo con Pep Guardiola sobre la Copa del Mundo.

El Araña, en una entrevista con el canal oficial de la FIFA, contó: "Uno de los primeros días que llegué, estaban hablando que faltaba poco para el Mundial. Decían de los candidatos, que Portugal, que otro equipo europeo. Yo como recién llegaba, no decía nada, Guardiola me señaló a mí y me dijo que Argentina tenía buen equipo".

Sobre su presente en la selección, expresó: "Estoy contento, siempre digo que trato de entrenarme al máximo para estar al cien por ciento, para estar a disposición del técnico y ayudar a mis compañeros desde donde me toque. Lo venía haciendo desde hace un tiempo en el club, obviamente pensando que está el Mundial".

"Siempre en la selección, y en las últimas convocatorias que me tocó tener más minutos, he ido de menos a más, como me tocó hacerlo en River y ahora en el Manchester City. Traté de prepararme física y mentalmente para aprovechar cuando me toque el momento y ayudar al máximo a mis compañeros"-

Este viernes, en el Estadio Lusail, la Argentina enfrentará a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Álvarez destacó el buen nivel de los rivales pero confía en el grupo y le pidió a la gente que hiciera lo mismo: "Tienen grandes jugadores y un gran equipo. Son fuertes. Con nuestras armas y haciendo lo que venimos haciendo creemos que podemos hacer un gran partido para pasar de fase". "A la gente le pedimos que siga creyendo, confiando en nosotros, apoyando, se siente el cariño. Nosotros vamos a dejar todo en la cancha para darles una alegría a todos", concluyó.