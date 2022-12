El aviso de Van Dijk sobre Messi y Argentina: "Tiene muchos..."

La Selección argentina es motivo de preocupación para la Selección de Países Bajos. En la previa de un duelo que seguramente tendrá mucha tensión y que será peleado en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, el defensor Virgil Van Dijk recordó que el equipo argentino "no es solo Lionel Messi" y aseguró que el conjunto de Lionel Scaloni tiene "muchos buenos jugadores que pueden marcar la diferencia".

Messi se enfrentó a Van Dijk en la Champions League, cuando jugaba en Barcelona.

“Messi es uno de los mejores jugadores del mundo. Junto a Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de las últimas décadas. Solo por lo que ha logrado hay que respetarlo", explicó el defensor central.

"Pero ahora nos estamos preparando no solo para jugar contra él sino para todo el equipo de Argentina en su conjunto. Es verdad que lidera a Argentina. Sabemos que Messi es muy bueno. Argentina tiene muchos buenos jugadores que pueden marcar la diferencia. Muchos a los que debemos vigilar. Eso es lo que vamos a hacer. Pero no es Países Bajos contra Messi, sino Países Bajos contra Argentina”, agregó cauteloso Van Dijk.

Sobre Messi, el jugador de Liverpool expresó: "Lo más difícil sobre él es que cuando nosotros atacamos él está parado en algún rincón o algo. Debemos estar muy atentos en términos de organización defensiva. Ellos siempre lo van a buscar para complicarnos las cosas en un contraataque".

"Es un honor jugar contra él. No es un duelo entre él y yo, o de Países Bajos contra él, sino de Países Bajos contra Argentina", repitió Van Dijk. "Nadie puede pararlo por sí solo, así que vamos a tener que utilizar un buen plan", agregó sobre el capitán argentino.

Respecto del encuentro, el futbolista neerlandés aseguró que también se preparan para una eventual definición por tiros desde el punto del penal, como sucedió en Brasil 2014 entre ambas selecciones y como ocurrió en dos de los partidos de octavos de final en Qatar 2022: "Nos hemos preparado para ello aunque está por ver como va a resultar en la práctica. Hemos ensayado últimamente pero eso no es ninguna garantía".

"Las cosas son luego totalmente distintas en un estadio de 80.000 espectadores y cuando las semifinales están en juego. Ojalá que no se llegue a eso pero si hay que desempatar así hay que estar preparados", indicó el capitán de Países Bajos.

Sobre el nivel del equipo, que no fue muy bueno y que generó dudas por parte de la prensa, Van Dijk afirmó: "No me molestan las críticas, incluso las entiendo. Nosotros también pensamos que nuestro juego es mejorable. Que hemos podido jugar mejor. Todavía hay margen de mejora. Eso es lo mejor nuestro. Lo bueno es que estamos progresando y que somos perfeccionistas. Esa es nuestra filosofía".