Tite reveló por qué hizo "el baile de la paloma" con Richarlison en la goleada de Brasil: "Trato de…"

Tite, entrenador de la Selección de Brasil, aseguró que no le han faltado el respeto a nadie con las celebraciones de los goles ante Corea del Sur en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, y que, si él ha bailado en un tanto, ha sido porque era una apuesta con Richarlison.

"Trato de adaptarme al grupo y a su idioma, son jugadores muy jóvenes. Un día estábamos hablando, bromeando y les pregunté por ese baile, que es bastante malo (risas). Lo aprendí y me dijeron que me iban a sumar al festejo. Pero soy muy cuidadoso. Les dije que me escondieran un poco, no quería que se le diera otra interpretación", explicó Tite.

Luego, en la misma línea, agregó: "Siempre están los malos que lo entenderán como una falta de respeto. Mi festejo es por la alegría del gol, el resultado, la actuación del equipo, pero no la falta de respeto al rival ni a Paulo Bento (NdeR: el DT portugués de los coreanos), a quien respeto mucho. Pero no había manera de ocultarme (risas)".

"El atrevimiento ofensivo que tiene este equipo es impresionante. Tiene finta, tiro... Se trata de una generación que fue trabajada por grandes profesionales desde la base. Y además, somos un equipo equilibrado, consciente de que si ocurre un desequilibrio, puede ser fatal", continuó.

Además tuvo sentidas palabras para Neymar: "Neymar tiene un liderazgo técnico, otros jugadores tienen otras habilidades, pero él es un líder desde la técnica. Podría estar todo el día hablando de él, pero me gustaría felicitar a nuestros fisios por el trabajo que han hecho para que lo tengamos aquí. Motiva a otros jugadores y tenemos mucha suerte de tenerle de vuelta".

Brasil se convirtió este lunes en la primera selección en la historia en usar a 26 jugadores en una Copa del Mundo. "Nos faltaba un jugador por saltar al campo, el tercer portero, Weberton, por lo que ha sido muy bonito darle minutos. Nunca es fácil sustituir a un portero y hoy hemos podido hacerlo", cerró.