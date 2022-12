La insólita actitud de Cristiano Ronaldo tras el tremendo 6-1 de Portugal a Suiza

Portugal superó ampliamente a Suiza, un rival que suponía mayor dificultad para lo que son los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Fernando Santos, DT del seleccionado luso, sorprendió, mandó a Cristiano Ronaldo al banco de suplentes y confió en Goncalo Ramos, delantero de 21 años que se despachó con un hat-trick en su primera titularidad. El partido terminó mucho antes de los 90 minutos y el Bicho ingresó, pero no pudo pesar en el juego. Una vez consumado el pase a cuartos de final, el ex Manchester United no se quedó para festejar con sus compañeros.

El árbitro César Ramos marcó el final e hizo estallar de alegría a los portugueses, que festejaron su clasificación a los ocho mejores de la Copa del Mundo con mucha alegría. El principal foco estaba sobre Ramos, que tenía la pelota del partido bajo el brazo. Sin embargo, las cámaras se fueron sobre Cristiano, quien aplaudió tibiamente al público que lo ovacionó durante el encuentro.

Antes de retirarse en solitario hacia el vestuario, Ronaldo saludó a algunos de sus compañeros y rivales, pero no estuvo entre el grupo que se acercó a una de sus cabeceras que estaba repleta de hinchas portugueses.

Ronaldo festejó los goles de sus compañeros en el banco de suplentes.

Esta decisión de Cristiano sorprendió bastante, principalmente porque se lo había visto con buen semblante en el banco de suplentes. A su vez, también había tenido una reacción positiva en los goles de sus compañeros, con quienes festejó cada grito de la goleada lusa.

Tras este histórico 6-1, Portugal enfrentará a Marruecos, que dio la nota ante España en el primer turno del martes. Dicho encuentro será el sábado en el mediodía de Argentina y el conjunto de Santos buscará acceder a las semifinales por primera vez desde Alemania 2006.