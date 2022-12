La firme respuesta de Cristiano Ronaldo a los rumores de su próximo club

Cristiano Ronaldo es uno de los grandes generadores de noticias en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no se trata de sus goles, sino de suplencias y rumores de su futuro. Luego de arrancar en el banco para el partido ante Suiza, el Bicho desmintió las versiones que lo vinculaban con un paso al fútbol árabe.

En una pasada fugaz por la zona mixta, CR7 respondió a la pregunta de si es cierto que firmó un acuerdo con el Al-Nassr de Arabia Saudita para después del Mundial de Qatar 2022: "No, no es cierto", contestó.

Las versiones sobre este paso en su carrera hablaban de un contrato por cifras astronómicas, que llegarían a 200 millones de dólares por temporada. Sin embargo, el propio astro se encargó de desmentirlo. Cabe recordar que el Manchester United rescindió el contrato del portugués tras sus explosivas declaraciones sobre el club.

Fernando Santos decidió que Cristiano, capitán y referente histórico del seleccionado luso, vea el partido de octavos de final ante Suiza desde el banco de suplentes. El DT decidió ponerlo en cancha recién cuando el partido estaba 5-1 a favor, pero no pesó en el juego.

Luego del partido, el entrenador aseguró que no tiene ningún inconveniente personal con Cristiano: "No hay problema entre Fernando Santos y el capitán de la selección. Somos amigos desde hace muchos años y estas cosas no nos afectan. Los entrenadores toman decisiones. Ya lo expliqué, esa parte quedó totalmente resuelta. Cristiano dio ejemplo de gran capitán", expresó contundentemente.