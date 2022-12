La insólita sanción sobre Manuel Andújar que la organización dejó sin efecto

Manuel Andújar llegó a Arabia Saudita como uno de los candidatos a pelear por la carrera en la categoría Quads, pero el arranque fue confuso. Es que, durante el prólogo que abrió el Dakar 2023, los comisarios deportivos le pusieron dos minutos de penalización por exceder los límites del trazado y el argentino realizó un fuerte descargo sobre lo sucedido.

"Estábamos en el P4, pero recibí una penalización reciente de 2 min y quede último. Una cosa increíble en un camino abovedado donde no te podías salir de la pista dicen que me salí, no queda otra mañana largar de atrás y pelear como estamos acostumbrados y donde nos sentimos cómodos", escribió Manu en su cuenta de Instagram.

Pero, luego de que la jornada llegue a su fin, los comisarios revisaron la situación y finalmente la sanción quedó sin efecto. El propio Andújar se lo confirmó a MDZ con un contundente "si si, la sacaron". Ante esto, el argentino recupera el cuarto lugar y queda como el mejor de la legión en el tramo pero muy expectante pensando en lo que vendrá.

Alexandre Giroud -ganador de la edición anterior- logró el mejor registro de la jornada al marcar 8m50s. Segundo al brasileño Marcelo Medeiros, en tanto que el español Daniel Vila Vaques se ordenó a 12 segundos.

Mañana se disputará la primera etapa, que tendrá 367 kilómetros de especial y se disputará íntegramente en el Sea Camp. Será un bucle completo que exigirán hacer gala de una conducción polivalente. Tramos pedregosos, más bien tipo "gravilla", precederán a unas pistas arenosas. Para rematar el programa, los novatos tendrán ocasión de poner a prueba sus capacidades con las primeras dunas. El examen no ofrece grandes dificultades.