La desopilante historia de la pelota del 3 a 2 de Messi a Francia que terminó en Castelar

El Mundial de Qatar 2022 dejó historias fantásticas, increíbles, desopilantes. La Selección argentina se consagró campeona del mundo en Lusail, y uno de los premios más codiciados quedó también en manos de argentinos: es la pelota con la que Lionel Messi le convirtió el 3 a 2 parcial a Francia en la final del torneo, en el alargue.

Juan e Ignacio, quienes viven en la localidad de Castelar, en el partido de Morón, se pudieron llevar el balón de Lusail y lo trajeron en sus manos a Buenos Aires: "La verdad que tuvimos muchísima suerte porque es la pelota del gol más gritado de los últimos 30 años. Tuvimos la suerte de que uno de los jugadores de la Selección argentina la reventó hacia el bloque en el que estábamos nosotros y cayó muy cerquita nuestro", explicaron a Telefé.

El jugador es Paulo Dybala, quien tiró a la tribuna la pelota tras el 3 a 2 en un acto de desahogo, revoleándola fuerte y hacia arriba con el pie, en un partido que a esa altura ya era para el infarto... con todo lo que faltaba, entre el 3 a 3, la atajada de Dibu Martínez en el final y la definición por penales que consagraría a Argentina.

En primera instancia la pelota estuvo en manos de un francés, a quien Juan convenció para que se la entregara. Si bien la idea era sacarse una foto y devolverla, luego los jóvenes se negaron y tuvieron la suerte de que las autoridades de seguridad no fueron intransigentes con ellos.

Juan fue el encargado del operativo para distraer a las autoridades: "Las pelotas siempre las tenés que devolver. Pero me escabullí entre la gente, Marley (por el conductor televisivo) la tocó y luego vino uno de los policías a pedírmela y no me la podía sacar. Ya cuando vino el supervisor me dijo 'está bien, la pelota es de ustedes'", explicaron los hermanos.

Por otra parte, los chicos contaron que la pelota no fue despachada con el equipaje: "Tuvimos un problema en Etiopía que nos perdieron la valija, así que no había chances de que fuera despachada. La estuve agarrando durante todo el viaje", contó Ignacio.

Pero eso no fue todo: uno de los trabajadores de la aerolínea Qatar Airways reconoció la pelota y pidió sacarse fotos con ella, a lo que los chicos accedieron. Ya en Argentina, Juan e Ignacio comentaron que planean certificarla y guardarla en una caja fuerte de un banco para que "pase de generación en generación" en la familia.

Igualmente, revelaron que solo estarían dispuestos a entregársela a Lionel Messi si él se la pidiera. Incluso aseguraron que un qatarí les ofreció 21 mil dólares por el balón, que rechazaron inmediatamente. La pelota tiene la inscripción "Argentina vs. Francia – Final 18 de diciembre de 2022, estadio Lusail" y el chip interno que se utilizó para convalidar el gol, ya que en un primer momento se habían generado dudas acerca de si la pelota había cruzado o no la línea.