Galtier habló del sincericidio de Mbappé de que "nunca digerirá" la final perdida vs. Argentina: "Es..."

Después de la victoria agónica del PSG ante el Racing de Estrasburgo por 2-1 en la reanudación de la Ligue 1, que justamente lo tuvo a Kylian Mbappé como héroe por su gol a los 96', el crack francés armó un gran revuelvo con sus declaraciones post partido. Por primera vez tras la final del Mundial perdida contra la Argentina, el 7 del Paris Saint Germain encaró los micrófonos y sacudió al decir, con extrema crudeza, que creía que "nunca iba a poder digerir esa derrota". El sincericidio de Mbappé dio la vuelta al mundo y su entrenador, Christophe Galtier, se refirió a la misma en conferencia de prensa.

Mbappé volvió al PSG y fue determinante con un gol en el último minuto.

"Entendí correctamente su declaración de que le llevará tiempo digerir el no haber ganado su segunda Copa del Mundo. Es obvio, como los otros jugadores. Mostró deseos de ganar en la dificultad", expresó Galtier, sobre los dichos de Mbappé, y agregó -elogiando al jugador-: "El hecho de haber vuelto rápido y mostrar tantas ganas de ganar, denota cierto estado de ánimo, una mentalidad de campeón de altísimo nivel. Lo volví a ver esta mañana, muy dinámico, muy involucrado en su rol, un jugador que crece partido tras partido. En el año 2022 jugó 56 partidos, marcó 56 goles. Qué suerte tenerlo aquí en el PSG y en Francia".

Mbappé terminó mal tras la final.

El textual de Mbappé post 2-1 al Racing de Estrasburgo

"Creo que nunca será digerido (el dolor de la final). Ahora, como le he dicho al entrenador y a los compañeros de equipo, no hay ninguna razón para que mi club pague un fracaso en la selección. He intentado volver con la mejor energía posible", había comentado Mbappé, aún desilusionado por la final que perdió pese a marcar un ¡hat-trick!

Además, habló de Messi y los festejos virales en Argentina, que lo tuvieron a él como principal objeto de burla: "Hablé un poco con Messi tras el partido. Le felicité porque era la búsqueda de una vida para él. Para mí también, pero yo fallé y hay que ser siempre buen jugador. Los festejos de los argentinos no son mi problema. Pienso siempre que no hay que malgastar energías en cosas que no merecen mayor importancia. Ahora tengo la cabeza puesta en dar lo mejor para mi club. Porque perder esa final me hizo vivir horas complicadas. Por eso me sentí mejor cuando hoy ganamos y pude convertir el último gol. Porque mi club no tiene la culpa de que hayamos perdido la final del mundo con la selección de Francia. Ahora tengo que dar todo por PSG".