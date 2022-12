Cómo levantará Independiente la prohibición para contratar jugadores

La alerta que surgió en Independiente estaría detenida y es un alivio en este mercado de pases. Es que el Rojo acordó con la Justicia que se levante la prohibición de fichajes: ante el caso de Gonzalo Verón, que lo inhibió preventivamente por una deuda de casi 5 millones de dólares, el club puso como garantía una propiedad y deberá presentar una documentación en un tribunal para levantar la medida.

uD83DuDEA8Independiente acordó con la Justicia que se levante la prohibición de fichajes a cambio de entregar una propiedad como garantía por el caso Verón. Para que esto se haga efectivo, la semana próxima deberán presentar una documentación en un tribunal de San Isidro. (Sigue) — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 30, 2022

Este lunes, el Tribunal de Trabajo N°2 de Avellaneda-Lanús había decretado el embargo preventivo sobre el dinero que Independiente percibiera por venta o cesión de jugadores hasta saldar la deuda de 4,8 millones de dólares que sostiene con Verón.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el club de Avellaneda "acordó con la Justicia que se levante la prohibición de fichajes a cambio de entregar una propiedad como garantía". En Twitter, Merlo agregó: "Una vez que está toda esa documentación en San Isidro, ahí se notifica a AFA que se levanta la prohibición de fichajes".

En ese sentido, el Rojo está negociando con el volante de Vélez Agustín Mulet y el delantero de San Martín de San Juan Matías Giménez para contratarlos para 2023 en un agitado mercado de pases. Igualmente y tal como advirtió también César Luis Merlo, el equipo de Avellaneda podría tener otro problema por la enorme deuda que tiene con América de México por el pase de Cecilio Domínguez.

"Tema no menor: es inminente el fallo del TAS. Por la deuda que hay con el América (u$s 6M por Cecilio) y eso incluye una prohibición de fichajes que no se apela. En el medio, siempre y cuando presente todo en San Isidro, podrá inscribir jugadores. Si el fallo llegase hoy, la única forma es pagándole al América", indicó el periodista deportivo.

Independiente, así, podría acercar una suma de dinero como "gesto" al club mexicano de que tiene un compromiso de pago. Lo cierto es que los Diablos Rojos deben más de 10 millones de dólares por distintas causas y arreglar el descalabro económico es una ardua tarea.

En ese contexto y en un mercado de pases movido para el equipo de Stillitano, Independiente cerró las incorporaciones de Kevin López, Mauricio Cuero, Martín Cauteruccio, Rodrigo Rey, Damián Pérez, Luciano Gómez y busca a Mulet y Giménez. De hecho, con el jugador de Vélez ya tendrían acuerdo por un préstamo de un año sin cargo, y con una opción de compra de un millón de dólares por la mitad del pase.

Por otra parte, el delantero de San Martín de San Juan explicó en el programa partidario de Independiente De la Cuna al Infierno sus deseos de jugar en el Rojo: “Hace un rato hablé con el presidente del club y me dijo que estaba todo bastante avanzado, ojalá que se pueda dar. Ya hablé con Leandro Stillitano. Hablé con él y me expresó las ganas de que esté en el plantel“.

“Para mí, ir a un club tan grande como Independiente es algo muy bueno, es muy difícil decirle que no. Tenía otras ofertas que económicamente me servían, pero soy joven todavía e ir a un club como Independiente es muy bueno“, expresó Giménez. Finalmente, afirmó: “Hablé con mi representante y le pedí que haga todo lo posible, entre mañana y pasado (por este viernes y sábado) se cerraría. Estoy muy bien, entrenando desde el 5 de diciembre. Hicimos una adaptación bastante fuerte, así que estoy bien“.